Ministro Cevallos: "Tenemos 7 millones 400 mil vacunas aseguradas para los niños de 5 a 11 años"

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, reafirmó esta tarde que se tiene asegurada la llegada de vacunas pediátricas para la primera quincena de enero que permitirá realizar la vacunación contra la COVID-19 a los niños de 5 a 11 años.



“Tenemos aseguradas más 7 400 000 dosis que llegarán en la primera quincena de enero de 2022 para los niños de 5 a 11 años, que es una población de 3 700 000 niños”, informó el titular del Ministerio de Salud (Minsa)



Cevallos destacó que el Perú es uno de los primeros países que ha conseguido asegurar las vacunas para niños. “Están confirmadas después de la quincena de enero o antes, depende de qué día lleguen los lotes exactamente, empezaremos la vacunación de nuestros niños. Queremos asegurar el retorno a clases lo más pronto posible”, enfatizó.



Si bien el ministro indicó que la vacunación en niños no será obligatoria para el retorno a clases, sí dijo que es recomendable que los menores asistan correctamente protegidos.



La autoridad del ente rector del sector Salud recordó que también se tiene asegurada 35 millones de dosis del laboratorio Pfizer y 20 millones de la farmacéutica Moderna que llegarán el próximo año. “Estas vacunas han demostrado mayor eficacia ante las variantes que están apareciendo, como la ómicron”, agregó.



Variante ómicron

El ministro informó, además, que no ha incrementado el número de casos de la variante ómicron, por lo que se mantienen los 47 casos confirmados en 16 distritos de Lima Metropolitana.



“Estamos procesando distintas muestras y seguramente en la noche vamos a tener algunos resultados, esperemos que esta cifra no se incremente. Hasta ahora se mantienen los 47 casos”, dijo Hernando Cevallos y aseveró que es probable que en otras regiones haya casos de la variante ómicron.



Respecto a si el país se encuentra o no en una tercera ola pandémica, Cevallos señaló que “el volumen de casos no nos permite decir categóricamente que estamos en una tercera ola, pero hay probabilidad de que esto se dé”.



Por ello, el titular del Minsa recomendó mantener las medidas de bioseguridad durante las celebraciones de fin de año. “El sentido de la norma es evitar reuniones masivas que nos pueda originar mayores contagios”, aseguró el ministro refiriéndose al Decreto Supremo N° 186-2021-PCM que oficializa las medidas restrictivas.



Sobre la efectividad de las vacunas que se aplican actualmente a nivel nacional, el ministro reforzó que todos los biológicos son “absolutamente efectivos” para evitar que la variante ómicron o cualquier otra variante se complique y agrave.



“Si ahora no tenemos una tasa que nos desborde de pacientes fallecidos es porque justamente tenemos el 76.1 % de la población vacunada con dos dosis. Nuestra aspiración es acercarnos al 80 %, pero eso depende de la población”, acotó.



Cevallos explicó que la variante ómicron tiende a generar mayor posibilidad de contagio en comparación a las otras variantes, a pesar de estar vacunados. En ese sentido, exhortó a las personas a acudir por su dosis de refuerzo.

