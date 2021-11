El ministro de Salud, Hernando Cevallos. | Fuente: Presidencia Perú

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, adelantó que a más tardar en dos semanas se tendrá listo el reglamento para las empresas que decidan regresar al trabajo presencial con todos los trabajadores vacunados, y no descartó que se pueda aplicar la suspensión perfecta de labores a aquellos que no quieran vacunarse.



El Gobierno promulgó este fin de semana el Decreto Supremo N° 168-2021-PCM para que, a partir del 15 de diciembre próximo, las empresas con más de 10 trabajadores puedan operar de modo presencial, solo si todo el personal acredita su dosis completa de vacunación contra la COVID-19.



En entrevista con TV Perú, el ministro precisó que esta es una primera norma que se ha dado para que las empresas y trabajadores estén informados de la situación que se viene, pero, añadió, en 15 días se debe emitir un reglamento, en el que se instrumentalice la infracción que comete una empresa que incumple estas disposiciones, y las opciones que se deben aplicar con los trabajadores que no se inmunicen.



"Tenemos 30 días por delante para dar la reglamentación de cómo se (…) instrumentaría la infracción de un centro de trabajo con más de 10 personas, que están juntos, que están haciendo trabajo presencial, y que deberían tener las dos vacunas y no lo hacen. No sé, será una suspensión perfecta, en fin, eso se va a publicar en el momento que corresponda. Tenemos un mes por delante, seguramente en una semana o 15 días saldrá publicada la reglamentación de qué pasa con el trabajador o con el empleador que no cumple con esta norma”, refirió en alusión de que la medida entrará en vigencia el 15 de diciembre.



Más temprano, en entrevista con RPP Noticias, el ministro Cevallos también fue consultado sobre este tema. En esa oportunidad dijo que si bien es un derecho de un trabajador, y de una persona en general, decidir no vacunarse, también es una responsabilidad colectiva como país estar protegidos contra la pandemia, y "esa es la visión y misión que tiene el Gobierno".



Remarcó además que no hay excusa para que un trabajador no se vacune, pues la cobertura de los centros de vacunación es amplia, y justamente la norma se está dictando con un mes de anticipación para que puedan cumplir con ese requisito.



CERTIFICADO DE VACUNACIÓN

En otros temas, el ministro Cevallos justificó la medida dispuesta por el Gobierno para que a partir del 15 de diciembre solo las personas mayores de 18 años vacunadas contra el coronavirus con las dos dosis puedan ingresar a espacios cerrados, y señaló que ello alentará la vacunación.



“La vacunación es una responsabilidad social, la gente que quiere concurrir a los lugares cerrados debe estar vacunada, es una forma de alentar la vacunación”, señaló.

En esa línea, explicó que para este trámite valen los dos tipos de certificado, tanto el físico, que se entrega después de la vacuna, y el digital, que se descarga desde la página web del Minsa.



En el caso de los peruanos que han recibido su vacuna en el extranjero, y cuentan con el certificado correspondiente, explicó que dicho documento también será válido en el Perú para los casos ante indicados.



(Con información de Andina)

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Nuestros podcast

Espacio Vital | La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados