Tavera destacó que el Perú es el país de América con mejor índice de lactancia materna, con un 68 % de niños menores de seis meses que reciben leche de pecho, muy por encima del 10 % de Argentina y el 30 % de México. | Fuente: Andina

Durante estos meses, miles de mujeres han dado a luz en medio de la pandemia del coronavirus, muchas creyendo que, si contraen el virus, podrían contagiar a sus bebés a través de la leche materna. Esto es falso, pues esta no transmite el coronavirus, razón por la cual la lactancia no debe suspenderse.

El médico pediatra y asesor del despacho viceministerial de Salud Pública del Minsa, Mario Tavera, asegura que “el virus de la COVID-19 no se transmite a través de la leche materna”. Si la madre ha contraído el virus, “su leche actuará como una defensa para el bebé”, detalló en declaraciones a Andina.

De acuerdo con el especialista, quienes derrotan al coronavirus poseen anticuerpos contra el virus, por lo tanto, la madre los posee, junto con inmunoglobulina G y macrófagos, que son transmitidos al niño a través de la leche y que lo protegen contra la COVID-19, otras infecciones y enfermedades.

“La leche materna, entonces, no solo no transmite la COVID-19 sino que es un protector natural y es fundamental en el inicio de la vida”, declaró Tavera, también vocero de la campaña “Sin dudar, dale de lactar”, impulsada por Unicef y el Minsa para promover y defender la lactancia materna en el país.

Es importante aclarar que la lactancia materna debe iniciarse en la primera hora después del parto, agregó el pediatra y enfatizó en la necesidad de no separar al hijo de su madre de inmediato para hacer el registro de peso y talla, entre otras cosas.

“Esa práctica está absolutamente cuestionada; es más, las normas del Minsa hablan de unos procedimientos sencillos que garantizan la relación inmediata entre la madre y el niño y que favorecen tanto el inicio de la lactancia materna como el contacto ‘piel a piel’ en la primera hora de vida”, señaló.

¿Cómo dar de lactar si eres positiva a la COVID-19?

El médico señala que, de haber contraído el virus, se deben seguir las medidas generales de prevención, y dar siempre de lactar con una mascarilla puesta y lavando previamente las manos y los pezones.

“Pero eso no limita, de ninguna manera, la posibilidad de lactancia porque, reitero, el conocimiento más importante en este campo es que el coronavirus no se transmite a través del pecho. (…) No hay razón para limitar la lactancia, ni en los servicios de salud ni en el hogar”, enfatizó.

En el caso de que una madre contagiada estuviera inhabilitada para dar de lactar, la leche puede extraerse con ayuda de una bomba de succión para que luego pueda ser suministrada al bebé.

