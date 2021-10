La meta de vacunación de este fin de semana será un millón y medio de personas. | Fuente: Andina

En conversación con RPP Noticias, Gabriela Jiménez, directora de inmunizaciones del Minsa, confirmó que la meta de la vacunación de este fin de semana será un millón y medio de personas inmunizadas contra la COVID-19. Además, brindó detalles sobre los resultados de las actividades de la campaña “Vamos a tu encuentro”.

“Estamos viendo una meta de 1 millón 400 mil personas como mínimo en vacunación, de las cuales hay regiones que tienen obviamente una meta mayor y otras en espera de superación. Nosotros estamos atentos a que en el país tengamos este fin de semana una cifra no menor de un millón y medio de personas”, dijo en un enlace con “La rotativa del aire”.

Según sostiene Jiménez, el objetivo es también cerrar las brechas de población de rezagados que no tienen una primera o segunda dosis contra la COVID-19. Hasta la semana pasada, el Ministerio de Salud había reportado que hay un millón 200 mil de ciudadanos, de diferentes grupos etarios, que aún no han recibido la segunda dosis en más de 21 días.

“Al momento del día de hoy ya tenemos registrados 10 millones 730 mil personas que han recibido segunda dosis, pero tenemos 15 millones casi 800 mil de primeras [dosis]”, indicó y agregó que por esa diferencia de 5 millones están “llevando una línea de tiempo y justamente a eso se debe la meta a semana”.

Campaña de vacunación 'Vamos a tu encuentro'

La directora de inmunizaciones del Minsa aseguró que se busca fortalecer la campaña de vacunación “Vamos a tu encuentro”, que ha tenido 24 actividades desde que comenzó el pasado 8 de septiembre. Hasta ayer, se tuvo un recuento de 25 mil personas fueron atendidas en total con un promedio de 900 a 1000 por día.

“Esta cifra se vuelve más interesante cuando hablamos de cuál es el récord alcanzado cuando encontramos a la población en el trabajo y AA.HH. De 100% de personas que vacunamos, el 70% es de primeras dosis. No es que la población no desea la vacuna, es que nosotros estamos encontrando que, por razones de trabajo y economía, no se han estado desplazando”, explicó



