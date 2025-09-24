Ministro de Transportes reveló que ocho países están interesados en la ejecución del tren Lima-Ica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que ocho países se encuentran interesados en la ejecución del proyecto del tren Lima-Chosica.

“Hemos iniciado el plan nacional ferroviario por convocar a la primera ruta que sería Lima–Ica. Este procedimiento de Gobierno a Gobierno ya tiene ocho países interesados para desarrollar este proyecto”, informó Sandoval durante la conferencia de prensa de la última sesión del Consejo de Ministros.

Previamente, el MTC informó que este proyecto ferroviario beneficiará a más de 13 millones de peruanos. Además, generará miles de empleos en sus etapas de edificación operación y mantenimiento, y contribuirá al crecimiento económico de las regiones involucradas.

El proyecto contempla contar con 15 estaciones estratégicas, las cuales estarían ubicadas en Villa El Salvador, Lurín, Chilca, Punta Negra, Asia, Mala, Cerro Azul, Cañete, Chincha Alta, Chincha Baja, Pisco, Aeropuerto de Pisco, Paracas, Guadalupe e Ica.

Asimismo, César Sandoval manifestó que el Ejecutivo también tiene proyectado ejecutar los proyectos ferroviarios Lima-Barranca y Lima-Abancay.

En esa línea, el titular del MTC precisó que próximamente realizará un anuncio en presencia de la presidente, Dina Boluarte; y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, donde contará más detalles sobre ambos proyectos.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Sandoval anuncia inicio de operaciones del Aeropuerto de Jaén

César Sandoval también anunció que el Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén (Cajamarca) empezará a operar a partir del próximo 29 de setiembre de este año.

“Anuncio al país que a partir del 29 de setiembre se pondrá en marcha el aeropuerto de Jaén que ha estado paralizado casi algo más de dos años y medio”, informó.

Como se recuerda, el terminal aéreo fue cerrado el 4 de junio de 2022 debido al mal estado de su pista de aterrizaje. Desde esta fecha, el aeropuerto cajamarquino no recibe vuelos comerciales.