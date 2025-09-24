Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45

Ministro de Transportes reveló que ocho países están interesados en la ejecución del tren Lima-Ica

“Hemos iniciado el plan nacional ferroviario por convocar a la primera ruta que sería Lima–Ica
“Hemos iniciado el plan nacional ferroviario por convocar a la primera ruta que sería Lima–Ica", indicó Sandoval en conferencia de prensa. | Fuente: MTC
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

En conferencia de prensa, César Sandoval, titular del MTC, informó que el Ejecutivo también tiene proyectado ejecutar los proyectos ferroviarios Lima-Barranca y Lima-Abancay.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que ocho países se encuentran interesados en la ejecución del proyecto del tren Lima-Chosica.

“Hemos iniciado el plan nacional ferroviario por convocar a la primera ruta que sería Lima–Ica. Este procedimiento de Gobierno a Gobierno ya tiene ocho países interesados para desarrollar este proyecto”, informó Sandoval durante la conferencia de prensa de la última sesión del Consejo de Ministros.

Previamente, el MTC informó que este proyecto ferroviario beneficiará a más de 13 millones de peruanos. Además, generará miles de empleos en sus etapas de edificación operación y mantenimiento, y contribuirá al crecimiento económico de las regiones involucradas.

El proyecto contempla contar con 15 estaciones estratégicas, las cuales estarían ubicadas en Villa El Salvador, Lurín, Chilca, Punta Negra, Asia, Mala, Cerro Azul, Cañete, Chincha Alta, Chincha Baja, Pisco, Aeropuerto de Pisco, Paracas, Guadalupe e Ica.

Asimismo, César Sandoval manifestó que el Ejecutivo también tiene proyectado ejecutar los proyectos ferroviarios Lima-Barranca y Lima-Abancay.  

En esa línea, el titular del MTC precisó que próximamente realizará un anuncio en presencia de la presidente, Dina Boluarte; y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, donde contará más detalles sobre ambos proyectos.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Sandoval anuncia inicio de operaciones del Aeropuerto de Jaén

César Sandoval también anunció que el Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén (Cajamarca) empezará a operar a partir del próximo 29 de setiembre de este año.

“Anuncio al país que a partir del 29 de setiembre se pondrá en marcha el aeropuerto de Jaén que ha estado paralizado casi algo más de dos años y medio”, informó.

Como se recuerda, el terminal aéreo fue cerrado el 4 de junio de 2022 debido al mal estado de su pista de aterrizaje. Desde esta fecha, el aeropuerto cajamarquino no recibe vuelos comerciales.

Te recomendamos

El comentario económico del día

Infraestructura para la conectividad y el crecimiento económico

Actualmente, en nuestro país se están ejecutando y se planean ejecutar diversos proyectos de infraestructura a nivel nacional como el Megapuerto de Chancay, el Tren Lima-Ica, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, entre otros. Además de representar una importante inversión y fuente de empleo para miles de personas, su impacto a mediano y largo plazo en la economía se evidencia en mejoras en el desarrollo de varias actividades económicas.
El comentario económico del día
El comentario económico del día
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
César Sandoval Tren Lima-Ica MTC Tren

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA