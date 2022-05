¿No recibiste el mensaje de alerta de catástrofe en tu celular? El MTC explica por qué

Carlos Aguirre estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

Carlos Aguirre Zurita, director general de Programas y Proyectos de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), detalló en qué consistió el simulacro de alerta de catástrofe, realizado este viernes a nivel nacional.

“Nosotros estamos involucrados en un proyecto que se llama Sismate, que es la primera herramienta tecnológica de comunicación ante cualquier evento u alarma de desastre natural”, indicó en La Rotativa del Aire.

“La finalidad para el éxito de este proyecto es utilizar las redes de los operadores móviles que tenemos en el mercado y, a través de su señal, poder llevar el mensaje de alerta a todos los ciudadanos que tengan uso de celulares”, añadió.

El funcionario indicó que el proyecto se encuentra actualmente en su quinta fase de desarrollo, con pruebas “puntuales” en distintas localidades del país. La de hoy fue la primera prueba realizada a nivel nacional.

“Se ha realizado una prueba a las once de la mañana, pero luego hemos hecho otra prueba para afinar y hacer algunos ajustes que eran necesarios en la conformación del polígono al que iba enviado este mensaje”, refirió.

“El objetivo era llegar a todos los lugares en donde se tiene señal móvil, donde de alguna manera el operador ha desplegado su infraestructura y permite la señal y la comunicación móvil”, sentenció.

¿Por qué no todos recibieron el mensaje?

Al ser consultado por los reportes de muchos ciudadanos, que a través de las redes sociales aseguraron no haber recibido este mensaje; Carlos Aguirre Zurita indicó que esto se explica por la ausencia en sus aparatos de una instalación técnica hecha de fábrica denominada Cell Broadcast.

“¿Todos los celulares en el Perú tienen el Cell Broadcast? La respuesta es no”, refirió el funcionario.

El representante del MTC indicó que las cuatro empresas operadoras del país (Movistar, Claro, Enel y Bitel) tienen en sus páginas webs guías para poder instalar y fijar el Cell Broadcast en los celulares, para que así puedan recibir futuros mensajes de alerta.

A la par, indicó, el MTC ha establecido penalizar a comercializadores como operadores que importen aparatos celulares al Perú que no cuenten con el Cell Broadcast instalado. “Si no, ese aparato no puede entrar al país”, manifestó.



