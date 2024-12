Navidad: ¿cómo evitar accidentes eléctricos en estas fechas? Sigue estos consejos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, las celebraciones y decoraciones cobran protagonismo en muchos hogares, pero también incrementa el riesgo de accidentes eléctricos si no se toman las precauciones adecuadas. Luces de colores, árboles de Navidad iluminados y adornos electrónicos se convierten en parte esencial del ambiente festivo, pero su uso inadecuado puede llevar a cortocircuitos, incendios y otros peligros. En este contexto, es crucial conocer las medidas preventivas para garantizar la seguridad.



Por ello, Dennis Asunción Zegarra, especialista en atención al ciudadano de Osinergmin, nos ofrece consejos sobre cómo evitar accidentes eléctricos durante estas fiestas, cuidando tanto la integridad de los hogares como la de sus miembros.

En primer lugar, el especialista exhorta a la ciudadanía a revisar las luces navideñas antes de colocarlas en el árbol, en las ventanas o en cualquier otro ambiente del hogar. Hay que comprobar también que los cables y enchufes no se encuentren en malas condiciones, pues podrían ser causantes de un cortocircuito.



Asimismo, hay que evitar el empleo de adaptadores múltiples y extensiones eléctricas, pues sus cables mellizos son muy flexibles y el enchufe no es el adecuado. En su lugar, Osinergmin recomienda en esta época navideña utilizar supresores de picos o regletas, dado que cuentan con un cable vulcanizado y un enchufe grueso. Además tienen un tomacorriente individual para cada tipo de artefacto eléctrico.



Lo más importante de las regletas es que cuentan con un botón de encendido y apagado. "Eso nos va a dar la seguridad de minimizar el riesgo en el hogar", dijo Asunción Zegarra en diálogo con RPP.



Por otra parte, el especialista de Osinergmin aconseja adquirir luces LED para adornar la casa, pues son frías, no provocan calor y permiten ahorrar energía eléctrica. El otro tipo de luces decorativas no deberían usarse ya que, si están malas condiciones, pueden quemar el árbol navideño de plástico u originar un cortocircuito.



Es muy importante también dentro de este tema de la prevención de accidentes la recomendación que da Osinergmin sobre el uso de las llaves eléctricas dentro del hogar. "Antiguamente utilizábamos llaves de palanca con plomos. Estas llaves ya no deberíamos utilizarlas, deberíamos reemplazarlas por llaves termomagnéticas porque van a detectar los cortocircuitos", indica Dennis Asunción.



"Las llaves termomagnéticas son más seguras porque cuando hay un cortocircuito, la llave va a bajarse y no va a subirse mientras no arreglemos el cortocircuito. Sin embargo, esta llave no puede ir sola, tiene que ir acompañada de la llave diferencial (…) La llave diferencial va a evitar que la energía llegue a nosotros. Por eso es que tienen que ir las dos acompañadas", explicó.



Lo ideal es consultar a una persona especializada sobre el tipo de llave termomagnética que hay que comprar para el hogar, pues es muy diferente la llave para un departamento que para una casa de dos pisos.