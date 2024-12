La verdad sobre el chocolate para taza en fiestas: ¿es saludable y hasta cuántas tazas deberías tomar?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con la llegada de las fiestas de fin de año, bebidas como el chocolate para taza se vuelven un acompañante frecuente en nuestras mesas, especialmente para disfrutar junto al tradicional panetón y otros postres festivos. Sin embargo, surgen dudas respecto a su consumo: ¿es realmente saludable o no esta deliciosa bebida?

Según la licenciada en nutrición Sara Abu Sabbah, el chocolate para taza puede ser una excelente fuente de nutrientes. Sin embargo, su impacto en la salud, ya sea beneficioso o perjudicial, va a depender principalmente de los ingredientes que se utilicen, pero por sobre todo, del tipo de chocolate que se utilice para la preparación.

¿Qué chocolate para taza elegir?

Para elegir el mejor chocolate para taza, es fundamental entender que su principal componente es la pasta de cacao, obtenida de las semillas de cacao. Este grano completo e íntegro, al pasar por el proceso de fermentación y molienda, se convierte en una pasta de cacao altamente nutritiva, saludable y beneficiosa para el organismo.

Esto se debe a que la pasta de cacao contiene una alta cantidad de manteca de cacao, que es una grasa. Aunque esto pueda generar asombro y desconfianza, es importante destacar que cerca del 50% de esta grasa es saturada. Pero, ¿cómo es posible considerar saludable una pasta de cacao con una cantidad tan alta de grasa saturada?

La clave está en cómo nuestro cuerpo procesa esta grasa. Según Sara Abu Sabbah, aunque sea saturada, en nuestro proceso de digestión y metabolismo, esta grasa se transforma en una grasa buena y saludable, muy similar a la grasa que se encuentra en el aceite de oliva, las aceitunas y la palta, que son excelentes para la salud.

La nutricionista Abu Sabbah menciona que esta pasta de cacao también contiene antioxidantes, que tienen un efecto similar al de las frutas. Estos antioxidantes protegen nuestro cuerpo de agresiones externas, como la contaminación del aire, o incluso del estrés, ayudando a reducir el daño celular y promoviendo un mejor bienestar general.

Sin embargo, estos beneficios no aplican para cualquier chocolate para taza. La nutricionista recomienda elegir un chocolate hecho con pasta de cacao, de preferencia con un 70% o más de cacao, en lugar de los tradicionales que no contienen pasta de cacao, ya que estos últimos no suelen tener los beneficios nutricionales.

¿Cuántas tazas al día se recomienda beber?

Aunque el chocolate para taza hecho con pasta de cacao es nutritivo, no se recomienda excederse en su consumo. La nutricionista sugiere limitarse a una taza al día, ya que excedernos implicaría consumir una cantidad significativa de calorías, y durante estas fechas solemos ingerir muchas calorías adicionales en otros alimentos.

"Si consumes más de una, dos o tres tazas al día, tendrás un exceso de calorías que, aunque contengan buenos nutrientes, se almacenarán como grasa en tu cuerpo. Esto genera una consecuencia no deseada por consumir en exceso algo que, aunque es rico, nutritivo y saludable, termina siendo perjudicial para ti", advierte la nutricionista.

En resumen, para disfrutar de un chocolate para taza saludable, elige uno que contenga una alta cantidad de pasta de cacao como ingrediente principal. Si deseas endulzarlo, opta por edulcorantes naturales como panela, azúcar de coco, o miel de maple. Aun con estas recomendaciones, es importante no exceder el consumo de una taza al día.

