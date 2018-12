Niña venezolana de un año con hidrocefalia fue operada en el Hospital del Niño

Nelly Castellanos internó a su hija luego que sufriera hidrocefalia, debido a la deuda que tiene en el hospital del Niño, pidió apoyo para poder cubrirla. | Fuente: RPP Noticias

Una ciudadana venezolana pidió a través del Rotafono de RPP apoyo para pagar una deuda al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, donde su hija de un año recibió atención luego de sufrir un cuadro de hidrocefalia y parásitos cerebrales.

Nelly Castellanos (22 años) contó que hace menos de un mes llegó al Perú junto a su hermana y sus hijos, y que deberieron dejar pronto su trabajo como vendedoras ambulantes al complicarse la salud de la niña.

"A ella (la niña) le diagnosticaron hidrocefalia y parásitos cerebrales, ya la operaron y ya ha evolucionado mejor, solo hay que esperar que la revisen en oftalmología e infectología para ver los parásitos", dijo la madre a RPP.

La joven venezolana, que además tiene un embarazo de siete meses, dijo que los médicos le informaron que ella le trasmitió la enfermedad a su niña por un cuadro de toxoplasmosis (infección de parásitos) y teme transmitir el mismo mal al bebé en gestación.

"Le transmití a ella toxoplasmosis, al igual que mi bebé que tengo en la barriga, no se sabe qué daños me ha causado a mi [...] no me he podido ver porque tengo la niña aquí y no he tenido los recursos para poder verme", comentó.

Indicó que tras la operación de su niña quedó debiendo 300 soles por los servicios médicos. un monto que no puede conseguir por no estar en condiciones de trabajar.

Respuesta del Minsa



Tras conocer el caso, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) informó a los medios de comunicación que la menor ingresó el pasado 25 de noviembre por emergencia, con el diagnóstico de hidrocefalia.

En un comunicado, indicó que la menor fue operada y se encuentra en etapa de recuperación en el hospital y pronta a ser dada de alta.

Con respecto a la deuda de 300 soles, indicaron que fue adquirida cuando la menor no contaba con el Seguro Integral de Salud (SIS) por lo que el INSN la exoneró del monto, asumiendo los gastos correspondientes, como un apoyo social.

De igual modo, se comprometió a brindar su apoyo moral, psicológico y económico a la paciente y sus familiares.