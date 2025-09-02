¡Orgullo peruano! Niño que rifó su bicicleta para representar al país en concurso de Matemáticas en Canadá obtuvo el primer lugar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jofran Uchasara, un niño de 9 años de Perú ha logrado obtener el primer lugar en un concurso mundial de matemáticas en la Universidad de Toronto, Canadá. Participantes de 14 países compitieron en el evento, donde Jofran sobresalió al completar un examen de 30 preguntas en solo 37 minutos, aunque originalmente se disponía de 45 minutos para resolverlo.

“Primero cuando yo saqué el primer puesto, me sentí ‘wao’, es un logro muy grande, qué bueno. Me puse muy nervioso y también muy feliz”, dijo el menor en diálogo con RPP.

Apoyo comunitario y familiar

Para financiar su viaje, Jofran inicialmente contempló rifar su bicicleta tras dar a conocer su caso en el Rotafono de RPP. Sin embargo, gracias al apoyo de la comunidad y diversas instituciones, incluidos el Ministerio de Educación y la Embajada de Canadá, se lograron reunir los fondos para su participación en el torneo. Erika Zúñiga, madre de Jofran, agradeció a todos los que hicieron posible que su hijo pudiera competir en el extranjero.

“Quiero agradecer a RPP porque son ustedes quienes nos abrieron las puertas. En aquella vez hicimos una rifa profondos, recibimos mucha audiencia. […] Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, muy felices. Es un logro para él, para nosotros y para todo el Perú”, expresó la madre del menor.

Planes futuros

Jofran tiene la intención de seguir participando en competencias internacionales, entre ellas concursar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) cuando llegue a la secundaria. Actualmente cursa el tercer grado de primaria y continuará su preparación en matemáticas.

Este logro no solo enorgullece a su familia, sino que también pone en alto el nombre del Perú en el ámbito académico internacional.