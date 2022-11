La procuradora ad hoc del caso Lava Jato afirma que la Fiscalía "cumple escrupulosamente sus compromisos con la empresa" | Fuente: Andina / Composición RPP

El último lunes, el Ministerio Público Federal de Brasil determinó la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con Perú en relación con el caso Odebrecht, tras un pedido realizado por dicha compañía.

La decisión se tomó como respuesta a una demanda de Novonor, antigua Odebrecht, que denunció la violación, por parte de las autoridades peruanas, del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la "no utilización de pruebas producidas en Brasil" contra la empresa en aquella jurisdicción.

Al respecto, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, en diálogo con Ampliación de Noticias, señaló que ni la Fiscalía ni la Procuraduría han "incumplido" con el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa.

"No se ha utilizado ningún documento, prueba, información o evidencia que la compañía o sus ejecutivos hayan introducido en el marco de la colaboración eficaz para ser utilizado en contra de ellos. Ellos están alegando que, respecto al proyecto Rutas de Lima para la solicitud de incorporarlos como terceros civilmente responsables, se habría utilizado evidencia o información que ellos han proporcionado. Eso no es correcto", sostuvo.

Además, la procuradora subrayó que dicho acuerdo de colaboración eficaz, que fue suscrito en febrero del 2019, no se ha quedado sin efecto, sino que se ha suspendido "la cooperación internacional judicial con Brasil".

"Nos sorprenden las razones que Odebrecht ha invocado para solicitar la suspensión de esta cooperación internacional puesto que una de ellas está vinculada al proyecto Rutas de Lima, la otra está vinculada a la participación del doctor Vela como testigo de un arbitraje internacional", remarcó la procuradora.

"Alegato de Odebrecht es incorrecto y sorpresivo"

Silvana Carrión consideró que los alegatos de Odebrecht, presentados ante el Ministerio Público de su país, son incorrectos y se habría apelado a una "discusión antigua".

"Ellos están alegando que respecto al proyecto Rutas de Lima, para la solicitud de incorporarlos como terceros civilmente responsables, se habría utilizado evidencia o información que ellos han proporcionado. Eso no es correcto. Y, además de no ser correcto, el Poder Judicial ya determinó que ha sido así, es una discusión antigua", explicó.

Esa "discusión antigua" habría iniciado "hace más de un año" cuando Odebrecht solicitó "la suspensión de la cooperación internacional por el proyecto Rutas de Lima", argumentando que se incorporó "a la concesionaria Rutas de Lima dentro del caso penal" de Susana Villarán.

"Hubo una discusión en primera instancia en el Poder Judicial. Ellos alegaron uso indebido de prueba y el Poder Judicial no les dio la razón, sino a la Procuraduría, porque entendió que no se estaba utilizando la prueba de manera indebida y se incorporó a la concesionaria como tercero civilmente responsable. Esa ha sido su discusión que ahora la tienen en la Corte Suprema. Han presentado un recurso de casación que se va a discutir, porque ellos siguen alegando que hubo prueba indebida y la Sala Superior también ha confirmado que no hubo prueba indebida", refirió.

Según Carrión, Odebrecht y la procuraduría ad hoc "llegaron a un entendimiento" y se firmó un acta el 21 de julio del 2021, "en la que se acordó que en el proyecto Rutas de Lima iba a negociarse la reparación civil en el marco del acuerdo de colaboración eficaz".

"En ese escenario es que se ha venido cumpliendo el acta de entendimiento y la empresa está invocando nuevamente el Proyecto Rutas de Lima como una causa de la suspensión de la cooperación internacional. Entonces, nos sorprende que ese sea uno de los motivos que han señalado", sostuvo la procuradora.

Asimismo, Carrión subrayó que la Fiscalía "ha venido cumpliendo escrupulosamente el espíritu del acuerdo de colaboración, la no utilización de la prueba".

"Tanto es así que, en el caso Gasoducto, estaban investigados, en su momento, el señor Barata y varios funcionarios de Odebrecht. Por efectos de la información que entregó la empresa respecto a ese caso, donde ellos han admitido culpabilidad (...) la Fiscalía los ha excluido de manera provisional del proceso, porque entiende que se va a tramitar todo en el marco de la colaboración", señaló.

En ese sentido, agregó que si la empresa no va a respetar el acuerdo, entonces la Fiscalía y la Procuraduría "activarán" los mecanismos para procesarla penalmente.

"Si finalmente la empresa no va a reconocer o finalmente no vamos a concluir en un acuerdo de colaboración por esos proyectos, entonces la Fiscalía va a reactivar todos los mecanismos penales, y la Procuraduría, mecanismos civiles, para procesar a la empresa", sostuvo.





Intereses en juego

Respecto a los motivos por los cuales la empresa habría solicitado la suspensión de la colaboración, Carrión sostuvo que, en el proyecto Rutas de Lima, "Odebrecht tiene el 25% de participación y el otro 75% la empresa Brookfield", y que la concesionaria administradora de los peajes "tiene hasta dos arbitrajes internacionales con la Municipalidad de Lima en base a los contratos firmados por ese proyecto".

"En Rutas de Lima hay dos arbitrajes donde se discuten aproximadamente S/300 millones. Uno es como de S/240 millones y el otro como de S/40 millones. En el caso Gasoducto, la empresa Odebrecht ha demandado ante el CIADI por casi 1 400 millones de dólares. Eso es lo que se está discutiendo. Y en ese caso, que es la otra causa por la cual Odebrecht está solicitando la suspensión de la cooperación, el doctor Vela ha asistido como testigo", explicó.

"Hay otros intereses en juego, sin duda alguna, o sea hay arbitrajes internacionales vinculados a los casos Gasoducto y Rutas de Lima que la empresa está litigando intensamente, como el arbitraje demandado por el proyecto Gasoducto ante el CIADI", agregó.

Por otro lado, Carrión reconoció que la suspensión del acuerdo perjudica el desarrollo de los procesos judiciales contra los investigados.

"Las consecuencias de esta suspensión de la cooperación, sin duda alguna, afectan las investigaciones, puesto que estaba convocado para la próxima semana las declaraciones del señor Ollanta Humala. Existe la posibilidad de que se reprogramen estas declaraciones para un tiempo posterior mientras que se soluciona el asunto de la supresión de la cooperación internacional", señaló.