Alejandro Sánchez: Fiscalía señala que pedido de prisión preventiva en su contra sigue pendiente de programación

El dueño de la casa del pasaje Sarratea sigue prófugo de la justicia, a pesar de que por error fue registrado -por unas horas- como fallecido en el sistema de Reniec. | Fuente: Congreso

Alejandro Sánchez sigue prófugo de la justicia. El Ministerio Público notificó en sus redes sociales que el pedido de prisión preventiva contra el dueño de la casa del pasaje Sarratea fue presentado el pasado 21 de octubre; sin embargo, hasta la fecha no se ha programado audiencia en el Poder Judicial

Ello fue anunciado por parte del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción de la fiscalía. “El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder del Ministerio Público, presentó el día 21 de octubre el pedido de prisión preventiva para el investigado Alejandro Sánchez Sánchez, quien se encuentra en situación de no habido”, afirmó la institución.

“La audiencia para resolver este requerimiento se encuentra pendiente de programación, la misma que deberá ser señalada por parte del juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional”, culmina el pronunciamiento.

La audiencia para resolver este requerimiento se encuentra pendiente de programación, la misma que deberá ser señalada por parte del juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 2, 2022

Prisión preventiva para miembros de 'Gabinete en la sombra'

Como se sabe, el Poder Judicial dictó el 25 de octubre 30 meses de prisión preventiva contra los implicados en el caso 'Gabinete en la sombra', tras el pedido de la Fiscalía de la Nación. El juez Víctor Zúñiga Urday consideró necesario aplicar esta medida cautelar.

Los implicados en el caso son el empresario Abel Cabrera y el exasesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. A ellos se les atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El juez también declaró fundado el pedido de prisión preventiva para el exasesor presidencial Biberto Castillo, investigado por organización criminal y tráfico de influencias.

Es importante recordar que ello ocurrió tras la operación 'Valkiria II' que realizaron las autoridades policiales y el Ministerio Público el pasado 11 de octubre, en donde detuvieron a los exfuncionarios y allegados al Gobierno, pero no encontraron a Alejandro Sánchez Sánchez.

¿Dónde está Sánchez Sánchez?

Durante el allanamiento, Sánchez Sánchez no pudo ser hallado en su vivienda y desde entonces se encuentra como no habido. En tanto, la noche del jueves 13 de octubre apareció una publicación en su cuenta de Facebook en la que negaba haber cometido algún delito y que se fuera a entregar a las autoridades.

“No voy a hacerme una auto incriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen, eso jamás, ¡sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan a la cárcel 3 años y después me digan que no tengo ningún delito”, sostuvo.

Al día siguiente, Sánchez Sánchez, que había anunciado en agosto una querella contra Bruno Pacheco, Karelim López y Zamir Villaverde, figuró por unas horas como fallecido en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El lugar de su deceso, según aparecía en el registro, fue el caserío Ojo de Agua, en la provincia cajamarquina de Chota.