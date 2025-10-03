Denuncian nuevo caso de intercambio de recién nacidos en Arequipa: ¿qué pasó en el hospital de EsSalud?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos bebés recién nacidos fueron intercambiados la mañana del último jueves en el Hospital III de Yanahuara de EsSalud, en la ciudad de Arequipa, según denunció Ismena Turpo, abuela de la recién nacida.

El incidente habría ocurrido cuando una joven mujer, de 27 años, dio a luz a una niña la noche del último miércoles en el hospital del seguro social, le entregaron a su pequeña y al día siguiente le dijeron que llevarían a la bebé para bañarla, pero luego de unos minutos le trajeron otro bebé.

Madre pidió ayuda

"Mi hija me llamó desesperada y me dijo: ‘mamá, no hay mi bebé, me han entregado otro bebé que no es’. Corrí al hospital y reclamé, porque estas cosas no pueden pasar. Después de media hora recién apareció la bebé”, dijo indignada la señora Ismena.

La mujer aseguró que incluso ingresó por la fuerza al área restringida del hospital de EsSalud para constatar la identidad del bebé.

“Le pedí a la enfermera que destape al bebé, porque lo tenían cubierto. Mi hija lo reconoció y recién ahí nos tranquilizamos, pero el susto que hemos pasado nadie nos lo quita”, afirmó.

Sin disculpas

La molestia que siente esta familia también se debe a que nadie de EsSalud quiso dar explicaciones formalmente sobre el intercambio de bebés, ni les pidieron disculpas. Incluso el personal de salud al verla molesta salió del lugar.

El origen del intercambio de bebés

“Los médicos y enfermeras se fueron y solo una de las trabajadoras se me acercó y me dijo se confundió porque había dos bebés con apellido (el mismo), por eso entregaron al equivocado. Pido que haya más responsabilidad y que marquen bien a cada bebé con el nombre de su madre”, expresó la abuela.

“Lo único que pido es que a mi hija la traten bien mientras esté hospitalizada. Ya apareció la bebé, pero si vuelven a maltratarla, no dudaré en proceder legalmente”, advirtió.

Por su parte, EsSalud informó que ha iniciado una investigación interna para determinar las responsabilidades del caso.