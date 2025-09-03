Huancayo: bebé de dos meses es el primer caso confirmado de tos ferina en Junín

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El menor recibe atención médica en el hospital El Carmen de Huancayo. | Fuente: RPP

Un bebé de dos meses, natural del distrito de Sapallanga, fue diagnosticado con tos ferina, convirtiéndose en el primer caso confirmado en la región Junín.

El menor permanece bajo cuidado médico en el hospital El Carmen de Huancayo, donde se confirmó que adquirió la enfermedad tras los análisis de laboratorio.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) informó que, tras conocerse el resultado, se activaron acciones inmediatas para evitar la propagación. Entre ellas, el bloqueo epidemiológico que incluye la vigilancia de los padres, hermanos y personas cercanas al niño.

De igual modo, se dispuso reforzar la inmunización con la vacuna pentavalente, que protege contra cinco enfermedades, entre ellas la tos ferina.

En esa línea, brigadas de salud recorrerán Sapallanga en los próximos días para aplicar un barrido de vacunación y cerrar posibles brechas de cobertura.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la tos ferina puede confundirse al inicio con un resfrío, pero la tos se intensifica y se prolonga por varias semanas, lo que representa un riesgo mayor para los bebés que aún no completan su esquema de vacunas.