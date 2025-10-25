Nuevo friaje en el Perú: masa de aire frío se aproxima a nuestro territorio y alterará el clima en varias regiones

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre la ocurrencia del vigesimoquinto friaje del año, fenómeno de alterará decisivamente el clima en varias regiones del país.

En un comunicado, el organismo informó que la masa de aire frío ingresará a territorio nacional la madrugada del lunes, 27 de octubre, y avanzará desde la selva sur hacia la selva central y norte, saliendo del país el próximo jueves, 30 de octubre.

“Se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas, vientos con velocidades alrededor de los 45km/h y persistente cobertura nubosa a lo largo del día”, refirió el ente estatal.

“Asimismo, se prevé el descenso de la temperatura durante el día, acompañado de un ambiente más frío y nublado. Durante las noches, el descenso será aún más marcado, especialmente en la selva sur”, añadió.



Pronósticos para las regiones afectadas por el friaje

Según el Senamhi; para Madre de Dios, Puno y Cusco, se prevén valores próximos a los 19 °C. En tanto, en sectores de la selva centro, como el sur de Ucayali, se pronostican registros próximos a los 20 °C “con una considerable intensificación de la sensación de frío”.

Cabe mencionar que el Senamhi ha emitido dos alertas naranjas para las regiones afectadas por el vigesimoquinto friaje del año, una por descenso de temperaturas y otra por lluvias de ligera a fuerte intensidad.



¿Qué es el friaje?

El Senamhi informó que el friaje es un fenómeno meteorológico caracterizado por la llegada de aire frío al continente -proveniente de la Antártida-, que origina lluvias intensas y un descenso brusco de temperaturas en la selva.

“(El viento) ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento”, indicó en su página web.

“El friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte. Las temperaturas máximas disminuyen por la cobertura nubosa”, agregó el ente estatal.