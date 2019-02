El policía Elvis Miranda, procesado por abatir a un delincuente, recuperará su libertad. | Fuente: RPP Noticias

Lis Montoya, la esposa del suboficial Elvis Miranda Rojas procesado por abatir a un delincuente en Piura, se mostró agradecida tras conocer que su esposo recuperará su libertad en pocas horas tras declararse fundado un recurso de hábeas corpus contra la prisión preventiva que le impusieron.

“Agradecida. No sabe la ilusión que teníamos. Nunca hemos bajado la guardia. Hasta mi hija se encuentra emocionada”, dijo a RPP Noticias.

La esposa del suboficial, que agradeció también el apoyo de la ciudadanía y de los periodistas, dijo que esta medida afectó a su familia, sobre todo a su pequeña hija de un año, quien lloraba cada vez que se despedía de su papá en el penal.

“Lo que más me dolía era ir al penal y ver a mi hija despedirse llorando. Ambos se recibían con los brazos abiertos. Con esa notica no tengo palabras para expresar mi agradecimiento”, señaló. “Nunca perdimos la fe. Estamos camino a ver cuál es el procedimiento. No sabe las ganas que tenemos de verlo y abrazarlo”, agregó.

Prisión preventiva



A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio del Interior resaltó que Miranda Rojas recuperará su liberad “tras permanecer injustamente detenido 26 días”.

“Nuestro valeroso suboficial recuperará su libertad luego que la Corte Superior de Junín declarara fundado un recurso de hábeas corpus contra la prisión preventiva dictada en su contra. ¡Se hizo Justicia!”, publicó la institución.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla (Piura) dictó siete meses de prisión preventiva contra Elvis Miranda, acusado de abatir a un presunto delincuente. El suboficial fue acusado de abuso de autoridad y homicidio simple.