Vecinos, familiares y otros ciudadanos en un protesta por la libertad del suboficial Elvis Miranda. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Vanessa Jiménez

Elvis Miranda, suboficial de la PNP contra quien se dictó prisión preventiva por abatir a un presunto delincuente, fue trasladado este sábado al penal de Río Seco de Piura para cumplir esta polémica orden judicial. Antes de ser internado, el policía envió un mensaje a los peruanos, el cual fue compartido por el Ministerio del Interior.

“Buenas noches con todos. Quiero agradecer a cada uno de los colegas pertenecientes a la comisaría de Tacalá. Encontré buenos compañeros que me enseñaron, como el superior Ramos. Gracias por el respaldo que me brindan y a mi familia en estos momentos”, expresó. “Soy Policía y mi deber es tratar de acabar poco a poco con la delincuencia, así que siempre estaré con la cabeza en alto. Quizás sea la última vez que escriba por este medio Mañana [hoy sábado] me trasladarán a un penal y quiero reiterarles mi agradecimiento a todos. Policía soy de corazón y por vocación. Gracias a todos”.

Polémica por la prisión

El Gobierno peruano ha rechazado esta medida dispuesta por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, y tras expresar su pleno respaldo al suboficial Miranda, anunció que presentará el respectivo recurso de apelación ante la instancia judicial que corresponde. "En el marco del respeto del debido proceso, [se] presentará inmediatamente el respectivo recurso de apelación para salvaguardar la libertad del suboficial", dijo el Ministerio del Interior en un comunicado.

#JusticiaParaPNPMiranda Un valiente policía, que cumplió con su deber de proteger a la ciudadanía, hoy está injustamente encarcelado. En su última noche en libertad, el SO3 Miranda quiso compartir el siguiente mensaje con todos los peruanos. pic.twitter.com/idUrQ2pQ1Z — Mininter Perú (@MininterPeru) January 19, 2019

La cartera dirigida por el ministro Carlos Morán precisó que en dicho recurso se presentarán los elementos que demuestran que el abatimiento se produjo en el contexto del artículo 20, inciso 11 del Código Penal y de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1186.

El caso judicial

El suboficial Elvis Miranda Rojas es investigado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla de los presuntos delitos de homicidio simple y abuso de autoridad contra Juan Carlos Ramírez Chocán, quien fue abatido el pasado 13 de enero durante una persecución policial en el distrito de Castilla.

El Mininter asegura que el juzgado no tomó en cuenta que el efectivo hizo disparos disuasivos para detener a Juan Carlos Ramírez Chocán, a quien se acusa de haber robado e intentado huir con las pertenencias y el dinero de Danfer Jesús Cutín Santos, según consta en la denuncia respectiva. “El abatido presenta antecedentes policiales por hurto del 2017”, remarcó el ministerio

(Con información de Andina)