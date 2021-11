La exministra Nuria Esparch comentó sobre el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía. | Fuente: RPP

La exministra de Defensa Nuria Esparch se pronunció sobre la resolución que autoriza el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, y señaló que si bien no es inconstitucional, está mal sustentada y no explica los alcances de su aplicación.

En diálogo con 'Nada Está Dicho' por RPP, la exfuncionaria refirió que la norma "adolece de una serie de problemas que generan que tengamos todos un poco de miedo respecto de qué significa esta autorización".

En primer lugar, señaló que los militares no cuentan con entrenamiento para hacer control de multitudes, sino para "enfrentar enemigos", además "no tienen armamentos para disuadir ciudadanos, todo es de ataque, tienen armas de largo alcance".

"Muchos creen que las Fuerzas Armadas pueden salir a patrullar, pero eso no tiene mayor argumento, no tiene manera de sostenerse porque no están entrenadas para controlar ciudadanos", enfatizó.

¿En qué casos se puede dar este apoyo?

Indicó que no es usual este tipo de apoyo "a menos que haya un operativo policial en curso y las Fuerzas Armadas sean una suerte de cerco de apoyo a la Policía", o en el caso de graves delitos como tráfico ilícito de drogas o terrorismo que pueden "salirse de las manos de la Policía".

La ministra subrayó que en todos los casos la Policía debe verse sobrepasada en el manejo de la seguridad, entonces el Ministerio del Interior solicita un eventual refuerzo de los militares.

Asimismo, explicó que la resolución está enmarcada en el decreto legislativo 1095, que establece las reglas del uso de la fuerza, pero no queda claro cuál será el ámbito de trabajo en este caso. Tampoco detalla, dice, por qué se circunscribe solo a Lima y Callao.

"Tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior tienen la oportunidad de explicar mejor los alcances de la norma. No es inconstitucional pero es muy básica, está muy mal sustentada, no aclara para qué va a ser usada", afirmó Nuria Esparch.