El constitucionalista Omair Cairo explica las implicancias de la decisión del Poder Judicial. | Fuente: RPP

El abogado constitucionalista Omar Cairo señaló que si el Congreso de la República desacata la orden judicial y decide llevar a cabo el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), este no tendría valor jurídico.

"Aquí lo que pasaría simplemente es que si ellos realizan el nombramiento, ese nombramiento no va a tener valor jurídico porque va a ser un nombramiento hecho en desobediencia de un mandato judicial. Entonces, los jueces nombrados van a ir al TC y el TC no les va a poder tomar juramento", explicó en 'Las 5 de las 7' por RPP TV.

El letrado recordó que "las resoluciones son mandatatorias, no son para que el destinatario decida 'bueno, si creo que están correctas las cumplo y si creo que no, no', el Congreso tiene que cumplirlas".

Si no las cumple, agregó, el Poder Legislativo "estaría incurriendo en, por lo menos, en un acto de desobediencia de la autoridad que tiene implicancias probablemente penales".

Omar Cairo indicó que el Congreso puede impugnar la orden judicial ante una sala superior que podría revocar la medida cautelar. Solo en ese escenario el Parlamento podría proceder con las sesiones del Pleno en las que se elijan a los magistrados del TC.

"Pero el destinatario de la orden judicial no puede decidir por sí y ante sí no cumplirla, eso significaría que el Poder Judicial es simplemente un adorno", subrayó.

Decisión judicial

Este martes, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Lima decidió ordenar al Congreso que disponga la suspensión provisional de la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC) programada para el 7 y 8 de julio.

Esta resolución se da como parte del proceso por la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala Gonzales, expresidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima, para que se anule el proceso de elección de los nuevos magistrados.

En su resolución, el tribunal consideró que se cumplieron "todos y cada uno de los requisitos exigidos para la concesión de una medida cautelar", por lo que decidió "conceder la medida cautelar solicitada por el demandante".

"En consecuencia, se ordena al Congreso de la República que disponga la suspensión provisional de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional la cual fue programada para el 7 y 8 de julio del 2021 a horas 9:00 am., hasta que el presente proceso pueda ser resuelto mediante un pronunciamiento sobre el fondo del asunto", señala el documento.



