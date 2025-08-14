ONU califica de "afrenta" ley que otorga amnistía a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la ley de amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte viola los estándares internacionales y la consideró una "afrenta" a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.



En un comunicado, el funcionario de la ONU indicó que la norma —aprobada el pasado 9 de julio por el Congreso— constituye un retroceso en la búsqueda de justicia y la reconciliación en el Perú, por lo que debe "revertirse de inmediato".



"Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad", declaró el alto comisionado.



Volker Türk remarcó que el derecho internacional "prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario".



En vísperas, la presidenta Dina Boluarte promulgó una iniciativa legislativa —propuesta por el congresista Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas— que otorga amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa que se encuentran procesados o condenados por crímenes ejecutados en el contexto de la lucha contra el terrorismo.



"Boluarte se ha hecho cómplice, una vez más, de todos los criminales que violaron, desaparecieron y mataron, eso nosotros no lo vamos a olvidar", señaló la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Gloria Cano, durante un plantón frente al Palacio de Justicia, en el centro histórico de Lima, llevado a cabo el miércoles último.



A fines de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado peruano detener la tramitación de la amnistía en el marco del seguimiento al cumplimiento de las sentencias por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.