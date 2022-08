| Fuente:

Por si faltara una razón para afirmar la necesidad de un Estado eficiente e imparcial, los acontecimientos de los últimos días en el VRAEM suenan como una clarinada de alerta. Ahora podemos ver con más claridad que nunca lo que significa que altos oficiales paguen coimas a personajes del poder político para poder ascender. De confirmarse la hipótesis fiscal, tendríamos que concluir que existen jefes en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional que se han corrompido para obtener puestos que no correspondían a los méritos mostrados a lo largo de sus carreras. Por eso la Fiscalía debe ser implacable en la investigación que ha abierto sobre este tema. ¿Cómo si no enfrentar a grupos armados que se han puesto al servicio del narcotráfico y que no logramos erradicar desde el inicio de la campaña en el VRAEM? Recordemos que se trata de una vasta zona con las ventajas que la selva ofrece a quienes están familiarizados con su vegetación. El Comando Conjunto ha informado sobre un operativo en curso para neutralizar a Víctor Quispe Palomino, alias José, quien aprendió en Sendero Luminoso el uso de armas y el ejercicio del terror. Un miembro de la Marina y otro del Ejército han pagado con sus vidas el enfrentamiento con los narcoterroristas. ¿Cómo se procuran municiones? Su potencia de fuego les ha permitido en varias ocasiones derribar helicópteros militares. Una décima parte de nuestra Fuerza Armada se halla repartida en las regiones de Ayacucho, Junín, Huancavelica, Apurímac y Cusco. En materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo no deben haber divisiones entre los que defienden la democracia y los Derechos Humanos. Nos corresponde a todos ser solidarios con los que combaten en zonas apartadas de la capital, desde las que procede el dinero capaz de corromperlo todo.

Las cosas como son