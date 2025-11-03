Últimas Noticias
Jefe del INPE sobre audios relacionados a presunto cobro de coimas: "Niego categóricamente que sea mi voz"

Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Iván Paredes, jefe del INPE, en entrevista exclusiva en RPP, dijo que no tenía "por qué dar un paso al costado" en su cargo, y sostuvo que el Ministerio Público "nunca le ha requerido una homologación de voz" para corroborar la autenticidad de los audios.

Judiciales
00:00 · 03:01

Iván Paredes, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en entrevista exclusiva con RPP, negó que sea su voz la que aparece en unos audios en los cuales se daría cuenta de un presunto cobro de coimas.

"Niego categóricamente que sea mi voz. Categóricamente. No es mi voz", remarcó. 

Ayer, domingo, el programa Cuarto Poder reveló que Paredes Yataco viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Lima por presunto cobro de coimas. Las pesquisas, según dicho dominical, apuntan a que el alto funcionario habría participado en una negociación para lograr la liberación del expolicía Marcos Quispe Riveros, condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado.

El programa periodístico difundió una serie de audios atribuidos al jefe del Inpe, presentados ante la Fiscalía por Adela Huamancusi, esposa del reo y denunciante del caso. En los audios, Paredes Yataco estaría implicado en un presunto pedido de soborno a cambio de excarcelar al exagente policial. En una de las grabaciones se escucha, supuestamente, a Iván Paredes comprometiéndose a devolver el dinero tras fracasar en el intento de liberar a Quispe.

Noticia en desarrollo...

Iván Paredes Yataco Inpe coimas Fiscalía

