Jefe del INPE sobre audios relacionados a presunto cobro de coimas: "Niego categóricamente que sea mi voz"

Iván Paredes, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en entrevista exclusiva con RPP, negó que sea su voz la que aparece en unos audios en los cuales se daría cuenta de un presunto cobro de coimas.

"Niego categóricamente que sea mi voz. Categóricamente. No es mi voz", remarcó.

Ayer, domingo, el programa Cuarto Poder reveló que Paredes Yataco viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Lima por presunto cobro de coimas. Las pesquisas, según dicho dominical, apuntan a que el alto funcionario habría participado en una negociación para lograr la liberación del expolicía Marcos Quispe Riveros, condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado.

El programa periodístico difundió una serie de audios atribuidos al jefe del Inpe, presentados ante la Fiscalía por Adela Huamancusi, esposa del reo y denunciante del caso. En los audios, Paredes Yataco estaría implicado en un presunto pedido de soborno a cambio de excarcelar al exagente policial. En una de las grabaciones se escucha, supuestamente, a Iván Paredes comprometiéndose a devolver el dinero tras fracasar en el intento de liberar a Quispe.

