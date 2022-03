Exministro de Salud, Óscar Ugarte. | Fuente: Minsa

El exministro de Salud, Óscar Ugarte, rechazó las acusaciones del actuar titular del sector, Hernán Condori, y del líder del partido Perú Libre, Valdimir Cerrón, quienes han afirmado que hay mafias conformadas por exministros.

“Él (Condori) está obligado a decir quienes la conforman, en qué consisten, en qué se benefician, etc. Si no, lo que simplemente está haciendo es una cortina de humo para tapar las denuncias que se vienen haciendo sistemáticamente contra él desde el Colegio Médico, organismos académicos y funcionarios desde adentro, que ven que las cosas no caminan y están renunciando”, acotó en RPP Noticias.

“Si él dice que ha descubierto una mafia, está obligado a denunciar con nombres y apellidos, si no se convierte en cómplice”, aseveró.

Emplaza a Vladimir Cerrón

Asimismo, respondió a Vladimir Cerrón, quien manifestó que existe temor entre exministros a que se revele una presunta mafia en la compra de las vacunas. “Es una falacia”, aseveró.

“Lo emplazo a que demuestre una mafia en la compra de las vacunas. Es cierto que los contratos de las vacunas han tenido cláusulas de confidencialidad, como en todos los países, que estaban referidas a los precios y condiciones de compra. Lo firmamos, pero no es que dejamos de informar, la Contraloría pidió los contratos y los entregamos”, señaló.

“Es una calumnia de Vladimir Cerrón y lo emplazo a que demuestre. Es una cortina de humo y trata de ocultar las acusaciones que se hacen contra su protegido el doctor Condori y contra él mismo. Quien está acusado y sentenciado es Vladimir Cerrón por las irregularidades en la región Junín”, indicó.





