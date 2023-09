¿La empresa operadora puede incrementar la tarifa sin mi consentimiento?

Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel , informó en RPP que las empresas operadoras sí pueden incrementar sus tarifas, pero deben notificarlo al usuario con una antelación de 10 días calendario como mínimo. Ello con la finalidad de que el cliente tenga "tiempo suficiente" para decidir si acepta el incremento de tarifa o cambia de plan o de operador. Si la empresa no informa al usuario, este puede presentar un reclamo por facturación ante el ente regulador.

" Osiptel no puede detener el incremento de tarifa , pero lo que hemos hecho es obligar a las empresas operadoras a que informen antes del incremento de la tarifa a los usuarios. (Deben avisar) al menos 10 días calendario antes de que se produzca el incremento para que los usuarios tengan el tiempo suficiente de evaluar si pueden pagar esa tarifa incrementada, de repente optar por migrar a otro plan con una menor renta, o también evaluar cambiarse de empresa operadora con o sin portabilidad", explicó.

20 Sep 2023 - 00:47

No obstante, precisó que Osiptel ha sacado recientemente una medida que establece que las operadoras no pueden incrementar la tarifa a aquellos usuarios que tienen un contrato adicional por el equipo celular. "A veces sacamos un equipo a 18 meses, a 24 meses o 12 meses. Entonces, en tanto el usuario esté pagando ese equipo, no hay incremento de tarifa. Esa es una medida reciente que ha sacado Osiptel", apuntó.