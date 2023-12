¿Qué hacer en caso de robo de mi celular? Sigue estos consejos

Móviles Robo de celulares, recomendaciones

Más de 4450 celulares fueron robados al día durante el mes de noviembre según cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Rafael Muente, presidente ejecutivo de la entidad, señaló que esta cifra es el número de celulares bloqueados al día por robo, pero es posible que esta cifra sea aún mayor debido a que la gente no realiza dicho proceso.

“El promedio diario tiende a variar ligeramente”, afirma Muente, refiriendo que la cifra ha bajado desde los 4700. “Pero decirlo no es aceptable”.

¿Qué hacer en caso de un robo de teléfono?

Actualmente, cuando uno reporta el hurto de un celular, las operadoras bloquean el código IMEI del equipo.

“Cuando a alguien le roban el celular y lo bloquean, sale a la venta en un mercado ilegal. Lo que hace la gente que vende dichos celulares, les cambia el llamado IMEI, código de 15 dígitos que identifica al equipo. Al adquirir un celular de dicha procedencia, se reactiva por un par de semanas hasta que los sistemas de las empresas detectan que el IMEI no es legítimo y lo bloquean. El ciclo se repite. Pasan un par de meses en este proceso”, añade.

Muente refiere que, durante el 2024, se está intentando hacer un cambio en el proceso de bloqueo: basar de la lista negra a la lista blanca durante el primer trimestre. “Las bases de datos de las empresas tendrán los IMEI legítimos de los fabricantes y, si un IMEI no coincide con dicha lista, no podrá ser activado. No podrá funcionar ni una sola vez”.

Según Muente, debemos entender que el celular es “nuestra billetera digital”. “Tenemos que entender que ese aparato que nos roban no solo es para comunicarnos, sino ejerce una serie de funciones muy delicadas donde está nuestra información y los accesos a nuestras cuentas bancarias en muchos casos. Si nos roban el celular, nos roban la billetera”.

Por eso, antes incluso de bloquear el celular, el directivo de Osiptel señala que debemos llamar a nuestros bancos para bloquear nuestras tarjetas. “Luego de eso, recién suspendamos la línea y el celular”.

Muente también recuerda que no es necesario llamar desde un celular del mismo operador al número de bloqueo de nuestro servicio.

“Mi celu seguro”

Para Muente, también es importante la prevención, por lo que recomienda no llamar en la calle, especialmente en medio de aglomeraciones de personas que realizan sus compras navideñas.

Debemos tener una clave, además añade. “Desde reconocimiento facial o un código. Hay gente que lo tiene clave: eso es simplemente dejar abierto nuestra billetera y nuestra vida al ladrón”.

Osiptel también recuerda que existe un aplicativo llamado Checa tu IMEI para verificar si el celular que hemos bloqueado realmente está suspendido en el registro de la empresa operadora.

Como otra forma de prevención, Osiptel ha lanzado una campaña llamada “Mi celu seguro” para mantener la información a los usuarios y que ellos, en caso de robo, no pierden el acceso a sus cuentas bancarias e información privada.

Finalmente, Muente también pide añadir los PIN a las tarjetas SIM, dígitos que aparecen en las mismas tarjetas del chip, además de trabajar con contraseñas difíciles del que solo conozcan los mismos usuarios.

“No olvidemos que las personas que están comprando un celular de procedencia dudosa, está colaborando con el crimen. Si existe un mercado de celulares en oferta es porque hay demanda”, finaliza.