Pablo Sánchez fue designado como fiscal de la Nación interino tras suspensión de Delia Espinoza

Pablo Sánchez asumió, de manera interina, el cargo de fiscal de la Nación tras la suspensión de Delia Espinoza como titular de Ministerio Público que dispuso la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por un plazo de seis meses.



Así lo establece una resolución de la Fiscalía de la Nación que fue suscrita por el propio Sánchez Velarde, el último 20 de setiembre, a la que tuvo acceso RPP.



En el documento se establece que siendo el fiscal supremo titular con mayor antigüedad en Ministerio Publico corresponde a Pablo Sánchez Velarde asumir, en forma interina, el cargo de fiscal de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 158 de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 24 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.



En dicha resolución también se da por concluida la designación de Pablo Sánchez Velarde en el cargo de titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal que venía ejerciendo dentro del Ministerio Publico.



Sesión de la Junta de Fiscales Supremos

Pablo Sánchez se mantendrá como fiscal de la Nación hasta que en una próxima reunión de la Junta de Fiscales Supremos, que se llevaría a cabo este lunes 22 de septiembre, se determine si se mantiene en este cargo o en todo caso otro fiscal supremo titular, en la línea de sucesión, asume dicha responsabilidad dentro del Ministerio Público.



Cabe precisar que la Junta de Fiscales Supremos está conformada, según la línea de sucesión, por los fiscales supremos titulares Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena.