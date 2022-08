Uso facultativo de mascarillas en los colegios rige desde este lunes 29 de agosto. | Fuente: Andina

El uso facultativo de las mascarillas en los colegios rige desde lunes 29 de agosto a nivel nacional luego de que el Consejo de Ministros acordara por unanimidad flexibilizar esta medida.

Tras el levantamiento de esta medida en un contexto de cuarta ola de contagios de la COVID-19, un equipo de RPP Noticias ha recorrido hoy distintas partes del país, como Tumbes y Chiclayo (Lambayeque), para conocer la opinión de los padres de familia.

En Tumbes, la mayoría de los padres del colegio Alfa se mostraron en contra de esta disposición y aseguraron que continuarán enviando a sus hijos con mascarillas ante el riesgo de contraer el coronavirus, a pesar de que el uso del cubrebocas será opcional.

“Bueno me parece muy mal porque sabemos que las mascarillas nos protegen del COVID-19 y en mi opinión creo que los niños deberían seguir viniendo con mascarillas al colegio. Mi hijo seguirá yendo al colegio con mascarilla”, dijo Lucía Ruiz.

Desde los exteriores del centro educativo, nuestra corresponsal constató que incluso había menores que usaban doble mascarilla para ingresar a las aulas de clase.

Mientras que, en el colegio Innova School de Chiclayo, capital de la región Lambayeque, los progenitores opinaron igual al considerar que aún hay contagios de la enfermedad, pues, según el registro actualizado del Ministerio de Salud (Minsa), en las últimas 24 horas se ha reportado 1 141 contagios y 20 fallecidos a causa del coronavirus.





ACTUALIZACIÓN | Está es la situación de la #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 27 de agosto. #NoBajemosLaGuardia



Más información:https://t.co/yHSnHYY6hT pic.twitter.com/HVLApDjBdM — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 29, 2022

“[¿Está de acuerdo con el uso facultativo de mascarillas?] No, definitivamente que no porque es un riesgo para los niños por los contagios que hay por la cuarta ola [del coronavirus]. Seguiré enviando a mis hijos con mascarilla…”, dijo una madre de familia tras ser consultada por RPP.

“No podemos bajar la guardia, los chicos deben ser los más protegidos”, respondió otra progenitora al calificar de “pésima” la reciente medida del Gobierno de Pedro Castillo.

Uso de mascarillas debe ser decisión de cada familia según su situación

El Gobierno aprobó el uso facultativo de mascarillas en instituciones educativas en general, como colegios, institutos y universidades. En Ampliación de Noticias de RPP, especialistas se mostraron de acuerdo con esta decisión.

Percy Mayta Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur, consideró que "es un primer avance" y recalcó que "ya no estamos en el mismo momento de la pandemia de la primera o segunda ola".

"Hoy la cuarta ola está en caída. Ya tenemos segunda semana de caída de fallecidos. El volumen de casos graves es menor. Recordar que la implementación de estas medidas y restricciones de libertades, cuarentenas y toques de queda, que ya no se aplican, y el uso obligatorio de mascarillas más carné de vacunación, era porque nuestro sistema de salud no podía contener el volumen de casos graves de COVID-19. ¿Hoy la situación es similar? claramente no", aseveró.

En esa línea, indicó que es importante ir "quitando estas restricciones, pero hay que vigilar" y cada persona debe "evaluar su riesgo en función de su entorno personal y familiar".

Por su parte, Juan Villena, infectólogo y exdecano del Colegio Médico del Perú, cuestionó la demora en la decisión por parte de las autoridades, lo cual ha creado confusión en la población.

"Indudablemente esa debió ser la explicación que debieron dar en el gobierno hace varios días y no que un ministro diga sin mascarilla y que otro diga con mascarilla. Esto crea caos en la interpretación y la población no sabe qué hacer", apuntó.

Libertad de decisión

Villena añadió que "lo más prudente era dejar en libertad de todas las personas, la decisión de usar o no la mascarilla".

"Está realmente disminuyendo la presencia de la enfermedad. El virus seguirá circulando y la gente se seguirá contagiando, pero mientras más población está vacunada menos será el riesgo", recalcó.

"Cada familia sabe cuál es su estado de vacunación y su pensamiento sobre la vacuna y podrá decidir si continúa utilizando la mascarilla", acotó.

Ambos especialistas coincidieron en que lo importante es que cada familia decida sobre el uso de mascarillas, pero que se haga de manera correcta.

"Si vamos a usar mascarillas y es una decisión familiar, es importante que las usemos bien, sino no nos van a proteger como debería", dijo Mayta.

