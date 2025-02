El papa Francisco aceptó la renuncia de monseñor Miguel Cabrejos como arzobispo de Trujillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El papa Francisco aceptó la renuncia del monseñor Miguel Cabrejos Vidarte como arzobispo de Trujillo, confirmó la Santa Sede en un comunicado este martes, 11 de febrero.

Tras conocerse la decisión del sumo pontífice, monseñor Cabrejos publicó en redes sociales un mensaje de despedida, en el que dio a conocer que presentó su renuncia en junio de 2023.

"Esta mañana, la Santa Sede hizo pública la decisión del santo padre Francisco de aceptar mi renuncia a la tarea de arzobispo metropolitano de Trujillo, la misma que presente en junio de 2023, siguiendo las normas del Derecho Canónico, que establece que al cumplir los 75 años de edad, los obispos al frente de una jurisdicción eclesiástica deben renunciar a este oficio”, expresó Cabrejos.

En el mensaje, difundido por el Arzobispado Metropolitano de Trujillo, monseñor Cabrejos manifestó su agradecimiento por permitirle desarrollar su servicio desde 1999.

"Quiero testimoniar públicamente mi agradecimiento a Dios por haberme concedido esta gracia y esta gran responsabilidad que asumí con gran cariño y dedicación durante 25 años y 5 meses, que he tenido la el honor, la gracia y el honor de presidir esta importante y extensa iglesia particular que me recibió con tanto cariño y espíritu de fe y comunión eclesiástica", mencionó.

Cabrejos también expresó su agradecimiento a los sacerdotes, religiosos, religiosas y los fieles de Trujillo por su cercanía y su colaboración, reconociendo que los logros alcanzados fueron posibles gracias a su apoyo.

"Quiero agradecer al santo padre San Juan Pablo II, quien me nombró primero obispo auxiliar de Lima, luego, obispo general castrense del Perú y arzobispo de Trujillo", indicó en otro momento.

En reemplazo de Cabrejos, el papa Francisco nombró como arzobispo de Trujillo al monseñor Gilberto Alfredo Vizcarra Mori, quien se desempeñaba como obispo del Vicariato Apostólico de Jaén.