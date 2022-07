Dirigente de transporte multimodal subrayó que han llegado a esta situación por la incapacidad del Gobierno para dar soluciones | Fuente: Andina

Giovanni Diez, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM), en diálogo con RPP Noticias, señaló que las negociaciones de los últimos días entre gremios de transporte y el Gobierno se han visto entorpecidas por "favoritismo para ciertos grupos e intereses" dentro del sector.

"Yo creo que hay una mano negra en los directores [del MTC] [...] La percepción es que trabajan para grupos de poder o de intereses que solamente se benefician y son los que tienen las puertas abiertas para que siempre logren lo que ellos quieren, mientras que al resto de los transportistas nos pasean con las actas, nunca nos cumplen o cuando, supuestamente, van a sacar un decreto o una resolución, sale una parte y luego, con la letra chiquita [...], más bien tumbándose lo que se está pidiendo y en contra del transporte", sostuvo.

En ese sentido, consideró que la táctica del Ejecutivo ha sido dividir a los gremios y no apuntar a soluciones conjuntas para todos los transportistas.

"No puede ser que una autoridad no pueda resolver un tema social cuando le estamos dando las propuestas, le estamos dando todo simplemente para que lo evalúen técnicamente. Lo único que han hecho es dividirnos para negociar por separado mínimas cosas y no lo hacen de manera integral para que haya solución para todo el transporte", señaló.

Falta de capacidad

En esa línea, Giovanni Diez refirió que los gremios de transporte han tenido que llegar a un paro nacional y que esto es "responsabilidad directa del Gobierno" por su falta de capacidad para llegar a soluciones.

"Este paro ha sido anunciado hace 65 días. Si no hay solución, ¿qué podemos hacer? ¿De dónde viene la incapacidad? ¿no es del Gobierno? Nosotros lo hemos anunciado y hemos pedido que se solucione y les hemos dado 65 días. En este momento, así como la población se afecta, los transportistas estamos muy afectados durante todo este tiempo", sostuvo.

Al respecto, Diez señaló que hay puntos en los que no se ha podido llegar a consensos pese a las reuniones sostenidas y que, por el contrario, éstos se vienen acumulando.

"Obviamente el tema más fuerte es el de los combustibles que ya encarece en un 51% el costo operativo de nuestras máquinas. En ese sentido, hay como 34 puntos más que se siguen acumulando y no se dan solución. Luego tenemos el costo de los peajes, la ley de municipalidades (…) que solo tiene fines recaudatorios, el tema de la ley de puntos, el tema de la estabilidad jurídica en el caso de lo urbano que no puede conseguir que pueda renovar su flota o pagar sus letras porque no hay una estabilidad jurídica que les pueda ayudar", detalló.

Además, el dirigente consideró que no hay una política de diálogo abierto con la actual gestión del ministro Juan Barranzuela en el MTC y, por ende, no es posible llegar a soluciones a corto plazo.

"Diálogo abierto hemos tenido hasta hace poco. El problema es que una cosa es el diálogo y otra son las soluciones. Con el señor Silva había diálogo, pero no soluciones, con el siguiente lo mismo. Ahora con Barranzuela, se corta el diálogo y tampoco hay soluciones", señaló.

Ante ese panorama, Diez consideró que, en las próximas horas, más regiones y gremios se irán sumando al paro de transporte que inició hoy lunes y que afecta a millones de ciudadanos a nivel nacional.