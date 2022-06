Paro de transportistas será acatado desde este lunes 27 de junio. | Fuente: Foto: Andina

Representantes de diferentes gremios de transporte anunciaron un paro indefinido para el 27 de junio al no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes. Luego de una reunión con el Poder Ejecutivo, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada (UNT), dio un plazo al Gobierno hasta este domingo para que atiendan sus demandas.

"Le hemos indicado al señor ministro que si no nos trae un decreto de urgencia o un decreto ley o una situación extraordinaria no vamos a suspender el paro ni nada por el estilo", precisó.

Abraham Milla, otro de los representantes del gremio de transportistas, sostuvo que hasta el momento no se concretó un consenso sobre los cinco puntos del pliego de reclamos.

"Estamos coordinando eso para participar en el Consejo de Ministros en la reunión que van a tener de los altos directivos. Hasta el momento no se ha concretado nada, estamos a la espera que se concreten los cinco puntos y llegar a un consenso, pero el paro continúa", expresó.

Como se recuerda, el pasado viernes una comisión de alto nivel del Ejecutivo sostiene una reunión de trabajo con dirigentes de los transportistas de carga para encontrar solución a sus demandas; sin embargo, al término del diálogo ambas partes no alcanzaron un acuerdo.



El paro es indefinido

Esta mañana, el dirigente Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, precisó que el paro de transportistas es indefinido y no solo este lunes 27 y martes de junio y explicó que de parte del Gobierno este fin de semana se deben tocar "temas estructurales" para que se suspenda esta paralización.

En entrevista con RPP Noticias, Ojeda cuestionó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al ministro de Transportes, Juan Barranzuela, por minimizar las demandas de este gremio y asegurar que algunos sectores no iban a acatar la paralización anunciada para este lunes 27 de junio.

"No nos extraña porque es un Ejecutivo que se ha acostumbrado a juntarse con el transporte ilegal contra los principios de intereses de la sociedad. Este ministro (Barranzuela) lo primero que hizo cuando asumió el cargo fue reunirse con el transporte ilegal, así que no nos extraña que desconozca quiénes son los actores de esta actividad económica", indicó.

Según detalló, las demandas de este sector se centran en el alza de los combustibles, el incremento del precio de los peajes, entre otros. Tras justificar el paro nacional que llevarán a cabo desde este lunes 27 de junio, el dirigente garantizó que durante esta jornada no se realizarán bloqueos de carreteras que puedan perjudicar a la población.

En la Presidencia del Consejo de Ministros, los viceministros de la PCM, @MEF_Peru y @MTC_GobPeru se reúnen con dirigentes y representantes de gremios de transportistas de carga pesada para evaluar medidas de atención a sus demandas y establecer consensos. pic.twitter.com/2mrk0jiKNO — Consejo de Ministros (@pcmperu) June 25, 2022

Los gremios que se suman al paro

La Asociación de Transportistas de Chancay informó que acatará el paro indefinido el próximo 27 de junio. Luis Carrillo, presidente de este gremio, sostuvo que la decisión de apoyar la medida de fuerza se debe a que los acuerdos con el Gobierno no se llegan a concretar hasta el momento.

"El primer tema es el alza de los combustibles, el otro tema es el costo mínimo obligatorio, la reserva de carga en la minería y en otras actividades, eliminación de la ruta de operadores portuarios en relación a los transportistas de Bolivia y Ecuador, peajes, licencias de conducir. Todos estos temas supuestamente en algún momento se ha llegado a un acuerdo, se han firmado actas, quedó pendiente el arreglo, pero hasta ahora nada", dijo.

Luis Carrillo aseguró que se ha tratado de conversar con el Gobierno para que cedan a los ofrecimientos realizados en Decretos Supremos y aclaró que esta sería la única forma para evitar el paro indefinido.



"Los reclamos no son de ahora. Lo que se quiere es llegar a un buen entendimiento con el Gobierno y al menos un porcentaje importante, podría ser un 80 % de los temas para tratar de levantar el paro. Mucho paseo, mucha promesa y hasta el momento no hay nada concreto", expresó.

El dirigente gremial precisó que en Chancay su organización la integran un aproximado de 500 unidades de transporte de carga, entre camiones y tráiler.

La Unión Nacional de Transportistas de carga pesada anunció que diversos gremios apoyarán el paro indefinido ante la falta de un acuerdo con los representantes del Ministerio de Transportes.

"Hace más de un mes que venimos dialogando casi a diario con los equipos legales, técnicos del Ministerio de Transportes y hoy día que esperábamos que nos dieran respuesta porque ya les hemos explicado y dialogado nuestra problemática y nuestras propuestas de solución, resultan que hoy día dicen se ha seguido dialogando, como si no conocieran el problema. No hemos llegado a ningún acuerdo porque no nos han ofrecido nada", señaló Javier Marchese, presidente de este gremio.

Por su parte, César Guarniz, coordinador nacional de gremios agrarios, señaló que acatarán esta medida de fuerza como medida de protesta contra el Congreso por desarrollar un Pleno Agrario sin previa consulta de agenda a las organizaciones gremiales.

"Estamos en un paro de 48 horas para decirle que existimos los agricultores, los que damos de comer al pueblo. Ellos han hecho un Pleno Agrario a espaldas de nosotros. No ha sido consultado ni priorizado por nosotros. Eso nos preocupa, en definitiva", remarcó.

Para el lunes, 27 de junio también realizarán un paro nacional las rondas campesinas, quienes rechazan la aprobación de la ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural, que, en su opinión, debilita a estas organizaciones.

"El tema de la autodefensa no solo es anticonstitucional, atenta contra nuestra vida, atenta contra nuestra organización de rondas. Nosotros hemos logrado la pacificación a nivel nacional sin ninguna arma", remarcó el dirigente Marino Flores.



Pliego de reclamos

Entre las demandas de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada están la reducción del precio de los combustibles, la restitución del transporte de mercancías como servicio público y un paquete de medidas para restablecer la economía de sus agremiados.

"En principio, (pedimos) que se nos establezcan los costos mínimos de operación obligatorios, que se rebaje el diésel, el problema de los combustibles; que se elimine la competencia desleal de los ecuatorianos, bolivianos y las concesiones portuarias y la reserva de carga regional", comentó su presidente.

"Lo que nos sucede es que nosotros estamos trabajando con fletes predatorios, que nos estamos comiendo. Nos estamos canibalizando, porque lo que nos paga el mercado no es lo que necesitamos realmente para movilizarnos", añadió.

Pese a esto, el dirigente aseguró que durante el paro nacional que iniciará el 27 de junio no habrá bloqueo de carreteras. En esa misma línea, Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, garantizó que durante esta jornada no se realizarán bloqueos de carreteras que puedan perjudicar a la población.

Gobierno minimiza el paro

Este viernes, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó que la "negociación con los transportistas continúa" ante el anuncio de algunos gremios de transporte de carga pesada de realizar un paro indefinido el 27 de junio.



Durante una conferencia de prensa, el titular del Gabinete negó también la posibilidad de un desabastecimiento de los mercados de la capital ante un eventual paro de transportistas. Añadió que si se da esta medida de fuerza solo será de "algunos sectores de transportistas".

"Hay la amenaza de una huelga de transportes para el día de lunes, pero la negociación con los transportistas continúa. Probablemente no haya la huelga o si existe la huelga será solamente de algunos sectores de transportistas. No hay la posibilidad del desabastecimiento, más todavía por 10 días, del desabastecimiento de los mercados. Eso no se ajusta a la realidad", indicó.

Por su parte, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, señaló que el diálogo con todos los gremios de transportistas prosigue y no se ha roto, al asegurar que su despacho continúa “trabajando en la solución de sus demandas y buscando consensos”.



Juan Barranzuela agregó que existe la predisposición para llegar a consensos e informó que probablemente hoy se iban a obtener todos los documentos y los proyectos de ley para ser canalizados a través del Consejo de Ministros y derivados al Congreso, con el objetivo de buscar soluciones definitivas.

