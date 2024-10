Paro nacional de transportistas: así se encuentra el panorama en las regiones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Pese a que aún no se observa la movilización de transportistas, se están tomando precauciones porque los taxistas hacen el servicio solo hasta un cierto punto.

Tras el comunicado del paro de transportistas por 24 horas en Huancayo, algunas camionetas rurales, taxistas, colectivos y camiones de carga pesada han decidido no salir a realizar las rutas de norte a sur o viceversa.

Durante la mañana, en el puente Breña, que une la provincia de Chupaca y Huancayo, si bien el tráfico es ligeramente mayor, se observan pocos vehículos transitando, por lo que los ciudadanos han decidido caminar hasta sus centros de labores.

Algunas instituciones, tanto privadas como públicas —la UGEL Huancayo, Chupaca, y también la Universidad Nacional del Centro del Perú—, han emitido un comunicado donde señalan que las clases se realizarán de manera habitual.

Todavía no se observa la movilización de transportistas que mencionaron estar en tres puntos desde la 6.00 a. m. Sin embargo, se están tomando precauciones porque algunos taxistas hacen el servicio hasta un cierto punto.

De momento solo hay un bloqueo en el óvalo de Azapampa, en Huancayo, donde han colocado piedras en la carretera para evitar el pase de vehículos.

Piura: mototaxis denuncian que les cobran cupos de 5 soles

Tras la balacera ocurrida en la urbanización El Trébol, en el restaurante El Maná, en el distrito de Piura, región Piura, en el que resultaron heridas dos personas, entre ellas un menor de edad, se supo a través del presidente de la Jubeco de su urbanización, el señor Alfredo Reyes, que a los mototaxistas que tienen un paradero cerca a este restaurante les estarían cobrando un cupo de cinco soles diarios.

RPP intentó conversar con ellos, quienes, muy atemorizados por esta situación, contaron que están siendo extorsionados por personas de nacionalidad extranjera. No quisieron entrar en detalles ni revelar su identidad. Sin embargo, dos de ellos dieron mayores detalles respecto de esta problemática.

"Esto viene aproximadamente hace como un mes y la verdad es que ya no sabemos cómo controlarlo. Deseamos, de todo corazón, que la policía, las autoridades tomen cartas en el asunto. A mí me cobran cinco soles diarios que me duelen, porque es fruto de mi trabajo y por temor tenemos que, lamentablemente, darles gusto a estos sujetos indeseables, porque, lamentablemente, son extranjeros", dijo uno de los mototaxistas.

"Quisiera que haya más presencia policial por el lugar donde están extorsionando, no solo a mí sino también a compañeros. La preocupación es de verdad masiva, porque no somos pocos. Son cinco soles diarios. Yo soy mototaxista, me dedico 100% a esto y la verdad lo único que quiero es salir a trabajar sin problemas, sin preocupaciones", agregó otro.