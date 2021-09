La excandidata presidencial exigió medidas para prevenir y sancionar el acoso político. | Fuente: Andina

La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, pidió una "investigación inmediata y exhaustiva" tras la denuncia de la congresista Patricia Chirinos, quien aseguró haber sido agredida verbalmente por el premier Guido Bellido.

A través de su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial señaló que desde su agrupación han venido exigiendo políticas y medidas para prevenir y sancionar el acoso político hacia las mujeres desde hace años.

"Por ello, la denuncia de la congresista Chirinos no debe ser pasada por alto y, por el contrario, merece investigación inmediata y exhaustiva", expresó.

Y sostuvo que es fundamental que "las instituciones públicas, empezando por el Congreso y Gabinete, implementen medidas para prevenir estas situaciones", como las establecidas en la ley 31155 para prevenir y sancionar el acoso político hacia las mujeres, aprobada en abril de este año.

¿Qué denunció Patricia Chirinos?

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, reveló este martes que Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, la congresista de Avanza País explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.



"Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", afirmó.



Patricia Chirinos señaló que en el momento de la agresión verbal se encontraba el congresista Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y "otros más por allí".



Congresistas testigos

Hasta el momento, dos congresistas que supuestamente habrían presenciado la agresión verbal se han pronunciado ante la prensa, pero no han confirmado ni negado la veracidad de la denuncia.

Enrique Wong (Podemos) señaló que declarará ante la Comisión de Ética del Legislativo por ser esa la instancia correspondiente. Señaló que ese es "el debido proceso" y evitó "adelantar cualquier declaración".

"En la Comisión de Ética se investiga y valora la inconducta de los congresistas, ahí tendremos oportunidad de explicar lo que sucedió realmente", dijo.

En tanto, Jaime Quito (Perú Libre) precisó que no recordaba haber visto la presunta agresión.

"Era una situación tensa porque todo el mundo venía para pedir oficinas, no recuerdo lo que veía, solo vi que estaban bromeando", afirmó.