El congresista Enrique Wong habría sido uno de los testigos que presenció agresión a Patricia Chirinos. | Fuente: Andina

El congresista Enrique Wong señaló que declarará ante la Comisión de Ética del Legislativo sobre la presunta agresión que habría sufrido Patricia Chirinos de parte del premier Guido Bellido. El parlamentario no confirmó a la prensa la veracidad de la denuncia.

El legislador de Podemos Perú es uno de los supuestos testigos citados por Patricia Chirinos que se habrían encontrado en el recinto congresal cuando ocurrió el incidente.

Enrique Wong señaló que estos hechos deben ser investigados en la Comisión de Ética y en dicha instancia "haré mis declaraciones pertienentes porque estoy en contra de cualquier tipo de violencia".

Ante la insistencia de los reporteros, reiteró que se debe respetar "el debido proceso" y no "adelantar cualquier declaración".

"En la Comisión de Ética se investiga y valora la inconducta de los congresistas, ahí tendremos oportunidad de explicar lo que sucedió realmente", añadió.

Además, dijo que el grupo de trabajo debería instalarse "en siete días" y que "el primer problema que tendremos que tocar es sobre la situación que se ha presentado".

¿Qué denunció Patricia Chirinos?

La tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, reveló este martes que Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, la congresista de Avanza País explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.



"Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", afirmó.



Patricia Chirinos señaló que en el momento de la agresión verbal se encontraba el congresista Jaime Quito (Perú Libre), Enrique Wong (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú) y "otros más por allí".



Otro congresista testigo

Jaime Quito, congresista por el partido de Perú Libre y quien se habría encontrado presente durante la agresión verbal, precisó que no recordaba haber visto eso.

"Era una situación tensa porque todo el mundo venía para pedir oficinas, no recuerdo lo que veía, solo vi que estaban bromeando", dijo.

El parlamentario indicó además que la denuncia que narró la congresista de Avanza País debe de ponerse en contexto. "Hay que contextualizarla y ahí son los que han sido partícipes de la conversación", refirió.

La respuesta de Guido Bellido

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, negó haber agredido a la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, cuando esta solicitaba una oficina en el Legislativo.

En declaraciones a la prensa, Bellido indicó que no tenía ninguna confianza con ella. Además, al ser cuestionado sobre por qué la parlamentaria de Avanza País haría esta denuncia, dijo que se podría tratar de un "plan".

"Es el plan que tienen de vacar al presidente, poco a poco avanzar porque hay ámbitos que tienen relación de ministros y que según ellos van a interpelar. Hay objetivos que están orientados al presidente, de querer ahora generar otro escenario en torno a la palabra que he dicho y es imposible que a alguien que no conoces pueda expresar eso", señaló.



Además, indicó que Patricia Chirinos se mostró "altanera" cuando acudió al Congreso con su gabinete ministerial a pedir el voto de confianza.



Condenamos cualquier acto de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, pero tampoco podemos tolerar que esta sea usada como estrategia política con propósito de socavar al gobierno y a quienes venimos desde las comunidades campesinas. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) August 31, 2021