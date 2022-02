Pedro Castillo y Héctor Valer, nuevo presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, la politóloga María Paula Távara analizó la situación política del país tras la crisis que atraviesa el Gobierno, que estrena un nuevo gabinete ministerial liderado por el congresista de Perú Democrático, Héctor Valer. La politóloga opinó que estos cambios no acabarán con la crisis actual.

“Creo que con esto es posible que haya algún nivel de expectativa con respecto a lo que se puede negociar entre este gabinete y el Gobierno, pero los enfrentamientos no van a cesar. Creo que la crisis va a continuar mientras que el presidente Castillo no haga cambios importantes en la forma misma en la que lidera los equipos”, sostuvo.

En la misma línea, Távara sostuvo que el nuevo gabinete está marcado por diversas figuras que poseen serios cuestionamientos.



“Lo que tenemos es un gabinete marcado por diversas figuras con cuestionamientos, por supuesto con noticias tranquilizadoras en algunos sectores en los que se va a mantener determinado rumbo, pero luego un gabinete con muchos cuestionamientos, con un ministro del Interior acusado de tráfico de drogas, con un premier que ha pasado por varios partidos políticos, que no tiene mayor experiencia tampoco en la gestión política de función de cargo, de liderazgo”, acotó y agregó que también es preocupante la poca presencia de mujeres, pues solo integran cuatro este nuevo gabinete.

“Hubiese sido idóneo que el presidente tuviese un gabinete que al menos pudiese ser no cuestionable, que no le abriese más flancos. (…) No parece un gabinete amalgamado, hay esta cuestión de cuotas. Los ministros tienen que colaborar entre ellos, a veces no lo tenemos en consideración. Cuando un ministro quiere sacar un proyecto necesita el apoyo del Consejo de Ministros”, agregó.

