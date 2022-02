Héctor Valer, presidente del Consejo de Ministros | Fuente: RPP

El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, adelantó este martes que el Ejecutivo no observará la ley que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, ello a través de la modificación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).



En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, Héctor Valer aclaró que "la Sunedu no legisla, sino el Congreso de la República" y señaló que, si la ley en mención está enmarcado dentro del derecho, será recomendado al presidente Pedro Castillo.



"No [vamos a observar la ley], yo creo que hay que primero hay que sesionar en el Consejo de Ministros y discutirlo. Me parece que una ley no se saca de la noche a la mañana. Ha pasado por una comisión, esa comisión debatió y luego al pleno del Congreso", dijo.

Héctor Valer explicó que algunas universidades plantean no depender del Ministerio de Educación y una "nueva estructura" con autonomía, pero insistió que será revisado en su momento.

"La opinión mía definitivamente será consensuada con el sector correspondiente, quien es Educación, quien nos expondrá en el Consejo de Ministros sobre esta ley y luego hacerlo conocer al presidente de la República", afirmó.

Caso Alfonso Chávarry

En relación a los procesos por tráfico ilícito de drogas y delitos contra la administración pública y una sentencia por abuso de autoridad de Alfonso Chávarry, Héctor Valer sostuvo que el ministro del Interior le manifestó que tiene "al parecer" absuelto en las diferentes instancias judiciales los casos referidos.

"El Poder Judicial es quien juzga la conducta de las personas o quien sanciona o absuelve de cualquier denuncia que cualquier persona puede tener dentro de la administración de justicia", opinó.



Llegada a PCM



De otro lado, Héctor Valer aseguró que su llegada a la Presidencia del Consejo de Ministros se debe aun "proceso de maduración" en conversaciones con el mandatario Pedro Castillo en reuniones que mantuvo en Palacio de Gobierno.

"Ha habido lógicamente varias reuniones con el señor Presidente... si no me equivoco la primera visita que tuve con él fue hace 15 días más o menos", indicó.

