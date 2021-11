Pedro Castillo dio un mensaje a la nación este lunes 29 de noviembre. | Fuente: Presidencia

Este lunes, el presidente de la República, Pedro Castillo, dio un mensaje a la nación en el que declaró en estado de emergencia a los departamentos de San Martín, Amazonas, Loreto y Cajamarca, luego del fuerte sismo de magnitud de 7.5 que se vivió el pasado 28 de noviembre.

"En estos momentos tan críticos que vivimos y que viven nuestros hermanos en las regiones del Nororiente, mi Gobierno se encuentra enfocado en atender a las poblaciones afectadas", señaló el mandatario.

"Por ello, anuncio al país que he dispuesto la declaratoria de estado de emergencia a Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Desde el primer momento, he decidido las acciones en el mismo terreno, por lo que garantizo que no descansaremos hasta que toda la población afectada recupere las condiciones de vida que los peruanos merecemos", agregó Pedro Castillo.

Finalmente, el presidente indicó que su Gobierno continuará "trabajando en las grandes prioridades", que son la "masificacion del gas para todos los peruanos, la renegociación de los contratos lesivos para el Estado" y el cobro de "las deudas históricas en la segunda reforma agraria".

Pedro Castillo visitó zona afectada por el sismo en Amazonas

El presidente de la República, Pedro Castillo, llegó este lunes hasta el caserío Nuevo Aserradero, distrito de Jamalca en Amazonas, para evaluar los daños tras el sismo de magnitud 7.5 en la citada región y brindó algunas declaraciones a RPP.



"Lo primero que hay que hacer es salvar la vida de las personas. No queremos tener consecuencias funestas. De una vez vamos a ponernos de acuerdo. Primero evacuamos a la gente, ayúdennos con eso, ayúdennos a buscar el lugar donde están las personas", dijo.



Pedro Castillo visitó a los damnificados del caserío Nuevo Aserradero y pidó a los dirigentes una relación de los vecinos afectados para ser trasladados en helicóptero a un albergue.

"Hacia donde está la gente que está esperando por ser rescatada (...) primero sacarlos a ellos, hay otro contigente de personas, primero saquémoslos, luego le vamos a dar toda la seguridad alimentaria", dijo el Jefe de Estado al ser consultado hacia dónde se dirigía tras abandonar el caserío Nuevo Aserradero.

Además, el mandatario afirmó que hay un espacio para instalar un albergue para los damnificados por el movimiento telúrico.

