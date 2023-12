Pedro Cateriano: “El Congreso está en una borrachera absoluta de poder”

El exjefe del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, criticó en duros términos al Congreso de la República y la presidenta Dina Boluarte, cuyas gestiones son desaprobadas —según la última encuesta de Datum— por el 88% y 85% de los peruanos, respectivamente.



En una entrevista con el programa Nunca es tarde de RPP TV, reprochó que la jefa del Estado haya “guardado silencio” ante “los exabruptos, las amenazas constantes y los encubrimientos a los actos delictivos” por parte del Parlamento.



“Tenemos una presidenta que no da cuenta de sus actos, que no convoca conferencias de prensa, que no explica, que no da la cara; en términos generales; todo este cálculo político tiene como propósito sobrevivir”, explicó Cateriano Bellido.



En palabras del también exministro de Defensa durante la gestión de Ollanta Humala (2011-2016), en el actual Congreso “hay un pacto siniestro de encubrimientos de actos ilícitos que va desde la izquierda hasta la derecha; es decir, Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, [César] Acuña, [José] Luna [Gálvez] y compañía”.



Cateriano cree que el Parlamento “no solo ha traicionado la voluntad popular”, sino que también “está lejano de la realidad”. “Están en una borrachera absoluta de poder. Ellos creen que, con la fuerza bruta de los votos, con la bestialidad, pueden hacer cualquier cosa en el país. Y eso es lo que está ocurriendo”, cuestionó.



"Descomposición de la institucionalidad democrática"

En ese contexto, responsabilizó a todos los partidos políticos que tienen representación en el Legislativo de la crisis política y económica que vive el país.



“Acá lo que hay es un proceso de descomposición de la institucionalidad democrática. Se advirtió en todos los tonos que, violando el orden constitucional, que mal utilizando la vacancia por incapacidad moral permanente [Pedro Pablo] Kuczynski íbamos al abismo”, dijo.



Asimismo, refirió que el problema económico que atraviesa el país es la consecuencia de la “irresponsable” gestión de Boluarte. “La recesión ya está trayendo como consecuencia la caída de la recaudación fiscal. Y eso va a comprometer gravemente la administración del Estado el próximo año”, advirtió.



El exministro de Defensa sugirió que el adelanto de elecciones generales podría resolver la crisis. “Hay una demanda ciudadana, el país no va a resistir esta gestión irresponsable. ¿Qué cosa quiere dejar la presidenta en el 2026: un país arruinado, sin esperanza, ¿sin futuro?”, se preguntó.



Cateriano Bellido también arguyó que ni el Ejecutivo ni el Congreso generan credibilidad internacional. “La reputación en el exterior del país ha sido afectada gravemente por el Gobierno y el Parlamento por su irresponsable conducta”, añadió.