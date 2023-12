Pedro Cateriano aseguró que Dina Boluarte y el Congreso tienen una "conducta anticonstitucional"

Gobierno Pedro Cateriano: "acá hay una traición a la voluntad popular de todos los partidos "

Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros | Fuente: RPP

El expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano consideró que el Perú está atravesando "el periodo de inestabilidad política más grave de nuestra historia republicana" y responsabilizó de esta situación a la mandataria Dina Boluarte y al Congreso de la República.

En Enfoque de los Sábados, el exministro criticó a la presidenta Dina Boluarte por no defender el estado de derecho y cuestionó las últimas decisiones parlamentarias como limitar la colaboración eficaz y la eliminación de las PASO. Además, afirmó que se observa algo ya anticipado: "Malinterpretar y violar el orden constitucional nos ha llevado a esta anarquía".

"Por una conducta claramente anticonstitucional que permanentemente amenaza al orden democrático y al estado de derecho. En primer lugar, la presidenta de la República. La presidenta de la República parece que no es consciente que de acuerdo con la Constitución su primera obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución. No puede ser posible que, en una crisis política de esta magnitud por cálculo político, por temor y por conveniencia, la presidenta haya dejado a la deriva el país y no defienda del estado de derecho", expresó.

Pedro Cateriano sostuvo que el otro "gran responsable" y "culpable" de la crisis e inestabilidad política es el Congreso de la República.

"Estamos viendo esta alianza siniestra en el Congreso de la República, entre el prófugo Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y compañía. Acá hay una traición a la voluntad popular de todos los partidos que en este momento están encubriendo, ya no solo actos delictivos, sino actuando delictivamente. ¿Cómo puede ser posible que el parlamento se esté cargando la ley de colaboración eficaz que ha sido el instrumento más valioso para enfrentar la corrupción estos años? ¿cómo puede ser posible que el parlamento, en un contexto como este, actué impúdicamente ante la ciudadanía (...) ciertamente es una situación de deterioro institucional", dijo.

En relación con la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Pedro Cateriano afirmó que es "un error grave" del Congreso limitar la participación ciudadana, ya que no posibilitar a la población votar en democracia debilita a los partidos políticos.

"Creo que el mecanismo de las PASO era saludable para la democracia. En primer lugar, por la participación ciudadana, el voto es la piedra angular en el sistema democrático. Y en segundo lugar porque favorece a los partidos. Creo que es un error temer a los electores", indicó.

Para Pedro Cateriano, gracias a la colaboración eficaz, la población conoce quiénes son los presidentes de la República "embarrados en actos delictivos". Esto luego de lamentar que el Congreso aprobara por insistencia la ley que limita esta figura.

"Es una disputa interna y sobre todo un interés político para protegerse los parlamentarios (...) acá hay una situación en la cual los intereses políticos de defensa política de parlamentarios, partidos políticos y sus líderes están primando sobre la justicia y la defensa del orden jurídico, eso es lo que dramáticamente está ocurriendo en el país", afirmó sobre el conflicto entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia por el Ministerio Público.

Pedro Cateriano argumentó que una vez más se demuestra que el parlamento unicameral es una "amenaza a la estabilidad política y democrática del país". "En un parlamento con dos cámaras, con una cámara reflexiva, exabruptos legislativos y legicidios (sic) como estos ciertamente no ocurrirían", añadió.

Caso aviones KT-1P

Cabe indicar que el expresidente del Consejo de Ministros informó que esta semana la Fiscalía resolvió no continuar la investigación por presunta colusión ilegal y negociación incompatible respecto a la compra de aviones KT-1P a Corea del Sur que efectuó la Fuerza Aérea del Perú durante su gestión.

"Desde las investigaciones parlamentarias hasta la fecha cerca de 9 años (tomó las investigaciones). Estoy acostumbrado, pero pregunto ¿quién repara a los oficiales de la FAP y a funcionarios del Ministerio de Defensa que cumplieron con su deber y no cometieron actos ilícitos?", manifestó.