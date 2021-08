La vacunatón celebrada el último fin de semana no logró superar la meta de inmunizados. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Percy Minaya, habló sobre la posibilidad de ampliar el rango de edades de vacunación, en vista de que este fin de semana no se alcanzó la meta propuesta en la Vacunatón y se observaron centros con poca afluencia de personas.

Al respecto, Minaya indicó que, antes de ampliar el rango de edad, lo más importante es vacunar a las personas vulnerables, pues estas son más propensas a desarrollar un cuadro grave de la COVID-19.

“Hay que vacunar primero a los vulnerables. Esa vacuna no puede ser desperdiciada en una estrategia de vacunación masiva cuando tenemos muchas personas vulnerables que no se han terminado de vacunar. (… ) Creo que el énfasis tiene que ser puesto en los vulnerables para mitigar el impacto de una primera ola”, explicó.



¿POR QUÉ LOS VACUNATORIOS ESTÁN VACÍOS?

Asimismo, el epidemiólogo indicó que la poca afluencia de gente en los vacunatorios responde a dos motivos fundamentales.

“El primero es que la población espera para ver el momento en que pueden ser atendidos y no invertir mucho tiempo en el proceso de espera. Un consejo para los ciudadanos: no importa tener que esperar un poquito. Lo segundo es que hay un nivel de desinfomación con respecto a las vacunas, la vacuna de Sinopharm en particular. Hay que señalar que esta vacuna es efectiva, al igual que todas las vacunas.

Estos aspectos son los que han motivado que las personas vayan rezagando un momento que también”, añadió.

Finalmente, el especialista indicó que la tercera ola puede estar por empezar, puesto que se ha visto que las tazas de posibilidad de las pruebas moleculares han incrementado, así como la afluencia a los servicios de emergencias en los distintos hospitales.

