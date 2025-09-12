Últimas Noticias
"No probarlo es un delito": internas del Penal Mujeres Chorrillos preparan pan con chicharrón para sumarse al 'Mundial de desayunos' [VIDEO]

Internas del Penal Mujeres Chorrillos preparan pan con chicharrón para sumarse al 'Mundial de desayunos'
Internas del Penal Mujeres Chorrillos preparan pan con chicharrón para sumarse al 'Mundial de desayunos'
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Las internas que laboran en la panadería del centro penitenciario invitaron a la población a probar sus productos y a sumarse al concurso del influencer Ibai Llanos.

Las internas del penal Mujeres Chorrillos que laboran en la panadería del centro penitenciario se sumaron a la campaña de apoyo a del Perú en el 'Mundial de desayunos' y enseñan a preparar el delicioso pan con chicharrón.

De esta manera se busca que los privados de libertad reciban la formación culinaria en los talleres de trabajo, como parte de su proceso de resocialización.

Las internas compartieron los ingredientes y procesos con los que elaboran este riquísimo sánguche, en el que usan ingredientes como ajos, hierba buena, ají panca, comino, sal y agua para sazonar la carne de chancho, para luego ser frito. Ellas tienen como secreto de cocina, el cariño y amor que le ponen en su preparación.

La directora del establecimiento penitenciario, Doris Nakandakari Saquia, señaló que este tipo de actividades no solo fortalecen las habilidades de las internas, sino que también buscan acercar a la comunidad al trabajo productivo que se realiza en su interior. Asimismo, invitó al público a adquirir los productos elaborados en el penal, disponibles en el punto de venta de la panadería.

 “La panadería no solo es un espacio de trabajo, es un espacio de esperanza y cambio. Invitamos a todos a conocer y apoyar el talento de nuestras internas”, afirmó.

Además, invitaron a la población a sumarse a la votación que sigue vigente en las redes sociales del influencer Ibai Llanos.  

Pueden visitar la panadería 'San Miguelito' ubicada en la parte externa del penal en la Av. Huaylas, cuadra 10 – Chorrillos, y consumir los productos hechos por 18 internas que elaboran el pan desde cero y dan forma a cada pieza de este tradicional desayuno peruano. Esta iniciativa forma parte de la política de tratamiento, que impulsa el trabajo y la capacitación técnica como herramientas de rehabilitación y reinserción social.

Internas del Penal Mujeres Chorrillos se suman al 'Mundial de desayunos' preparando el rico pan con chicharrón
Internas del Penal Mujeres Chorrillos se suman al 'Mundial de desayunos' preparando el rico pan con chicharrón | Fotógrafo: Penal Mujeres Chorrillos

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la arepa reina, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en InstagramTikTok. o YouTube.
  2. Busca la publicación del duelo entre Perú y Venezuela.
  3. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario.
  4. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai.
  5. Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

pan con chicharrón Mundial de los Desayunos

