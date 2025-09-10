Mundial de los Desayunos de Ibai: Perú vs. Venezuela en la final, así van las votaciones

El streamer español Ibai Llanos organiza un torneo virtual para elegir el mejor desayuno del mundo. Perú compite con su clásico pan con chicharrón frente a la arepa venezolana.
¡Final de infarto! Tras casi un mes de competencia, el Mundial de los Desayunos, creado por el streamer español Ibai Llanos, llega a su última etapa: la gran final entre Perú y Venezuela. De un lado, el emblemático pan con chicharrón; del otro, la popular arepa. Solo uno será coronado como el mejor desayuno del mundo.
La dinámica reunió a 16 países, cada uno representado por un platillo típico seleccionado por el propio Ibai, tomando en cuenta la tradición y su experiencia gastronómica. En el caso peruano, el elegido fue el pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado, un clásico de los domingos en muchas familias.
Perú vs. Venezuela en la final
La votación final empezó el lunes 8 de septiembre. Perú llegó hasta aquí tras vencer a México (octavos), Ecuador (cuartos) y Chile (semifinal). Su rival es Venezuela, que eliminó a República Dominicana, Colombia y Bolivia en su camino a la gran final.
El desayuno peruano destaca por la combinación de pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla. Por su parte, Venezuela compite con la arepa reina pepiada, servida con huevo frito, otra arepa rellena de carne mechada y acompañada de Maltín.
Mundial de los Desayunos: así van las votaciones
El lunes 8 de septiembre, Ibai Llanos anunció el duelo a través de sus redes sociales y los resultados, hasta el momento, son ajustados:
Perú – Pan con chicharrón
- Instagram: 50% de 7.9 mil votos
- TikTok: 5 millones de interacciones
- YouTube: 1.1 millones de interacciones
Venezuela – Arepa reina
- Instagram: 50% de 7.9 mil votos
- TikTok: 4.7 millones de interacciones
- YouTube: 1.1 millones de interacciones
¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?
Final
- Perú vs. Venezuela
Semifinal
- Perú vs. Chile
- Venezuela vs. Bolivia
Cuartos de final
- Perú vs. Ecuador
- Chile vs. España
- Venezuela vs. Colombia
- Bolivia vs. Argentina
Octavos de final
- Perú vs. México
- Colombia vs. Costa Rica
- España vs. Francia
- Argentina vs. Reino Unido
- Guatemala vs. Ecuador
- Venezuela vs. República Dominicana
- Japón vs. Chile
- Estados Unidos vs. Bolivia
¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?
En esta edición participan 16 países:
- Argentina (medialunas)
- Bolivia (salteñas)
- Chile (marraqueta con palta)
- Colombia (arepas)
- Costa Rica (gallo pinto)
- Ecuador (bolón de verde)
- España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)
- Estados Unidos (pancakes)
- Perú (pan con chicharrón)
- Reino Unido (English breakfast)
- República Dominicana (mangú con tres golpes)
- Venezuela (arepas reinas)
- Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)
- Francia (croissant)
- México (chilaquiles)
- Guatemala (desayuno chapín)
¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?
La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (14.7 millones de seguidores), YouTube (14.6 millones) y TikTok (26.7 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.
¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?
Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la arepa reina, sigue estos pasos:
- Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram, TikTok. o YouTube.
- Busca la publicación del duelo entre Perú y Venezuela.
- En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario.
- En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai.
- En YouTube, marca “me gusta” en el comentario de Ibai con la palabra PERÚ.
- Para reforzar tu apoyo, también puedes comentar y compartir el post.