Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado
EP 214 • 05:07

Mundial de los Desayunos de Ibai: Perú vs. Venezuela en la final, así van las votaciones

Perú y Venezuela se enfrentan con el pan con chicharrón y la arepa reina en la final del Mundial de los Desayunos.
Perú y Venezuela se enfrentan con el pan con chicharrón y la arepa reina en la final del Mundial de los Desayunos. | Fuente: Instagram: @IbaiLlanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El streamer español Ibai Llanos organiza un torneo virtual para elegir el mejor desayuno del mundo. Perú compite con su clásico pan con chicharrón frente a la arepa venezolana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Final de infarto! Tras casi un mes de competencia, el Mundial de los Desayunos, creado por el streamer español Ibai Llanos, llega a su última etapa: la gran final entre Perú y Venezuela. De un lado, el emblemático pan con chicharrón; del otro, la popular arepa. Solo uno será coronado como el mejor desayuno del mundo.

La dinámica reunió a 16 países, cada uno representado por un platillo típico seleccionado por el propio Ibai, tomando en cuenta la tradición y su experiencia gastronómica. En el caso peruano, el elegido fue el pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado, un clásico de los domingos en muchas familias.

Perú vs. Venezuela en la final

La votación final empezó el lunes 8 de septiembre. Perú llegó hasta aquí tras vencer a México (octavos), Ecuador (cuartos) y Chile (semifinal). Su rival es Venezuela, que eliminó a República Dominicana, Colombia y Bolivia en su camino a la gran final.

El desayuno peruano destaca por la combinación de pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla. Por su parte, Venezuela compite con la arepa reina pepiada, servida con huevo frito, otra arepa rellena de carne mechada y acompañada de Maltín.

Mundial de los Desayunos: así van las votaciones

El lunes 8 de septiembre, Ibai Llanos anunció el duelo a través de sus redes sociales y los resultados, hasta el momento, son ajustados:

Perú – Pan con chicharrón

  • Instagram: 50% de 7.9 mil votos
  • TikTok: 5 millones de interacciones
  • YouTube: 1.1 millones de interacciones

Venezuela – Arepa reina

  • Instagram: 50% de 7.9 mil votos
  • TikTok: 4.7 millones de interacciones
  • YouTube: 1.1 millones de interacciones

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Final

  • Perú vs. Venezuela

Semifinal

  • Perú vs. Chile
  • Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

  • Perú vs. Ecuador
  • Chile vs. España
  • Venezuela vs. Colombia
  • Bolivia vs. Argentina

Octavos de final 

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

¿Qué países participan en el Mundial de los desayunos de Ibai?

En esta edición participan 16 países:

  • Argentina (medialunas)
  • Bolivia (salteñas)
  • Chile (marraqueta con palta)
  • Colombia (arepas)
  • Costa Rica (gallo pinto)
  • Ecuador (bolón de verde)
  • España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)
  • Estados Unidos (pancakes)
  • Perú (pan con chicharrón)
  • Reino Unido (English breakfast)
  • República Dominicana (mangú con tres golpes)
  • Venezuela (arepas reinas)
  • Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)
  • Francia (croissant)
  • México (chilaquiles)
  • Guatemala (desayuno chapín)

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (14.7 millones de seguidores), YouTube (14.6 millones) y TikTok (26.7 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la arepa reina, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en InstagramTikTok. o YouTube.
  2. Busca la publicación del duelo entre Perú y Venezuela.
  3. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario.
  4. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai.
  5. En YouTube, marca “me gusta” en el comentario de Ibai con la palabra PERÚ.
  6. Para reforzar tu apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Informes RPP

Perú, con G de gastronomía

Una vez más, Perú se consolida como un referente en la escena gastronómica mundial, lo que lo convierte, a su vez, en un destino turístico de importancia. Revisemos más sobre el Perú gastronómico en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Mundial de los Desayunos Mundial de los Desayunos 2025 Ibai Llanos

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA