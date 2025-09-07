Perú en el Mundial de los Desayunos de Ibai: cómo votar por el pan con chicharrón en la final contra Venezuela

El pan con chicharrón llegó a la final del torneo de Ibai Llanos y se mide contra la arepa reina venezolana. Conoce cómo apoyar al tradicional desayuno peruano.

La final del Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos está cerca y Perú buscará la gloria con su clásico pan con chicharrón. Este domingo, el streamer español confirmó que Perú y Venezuela disputarán la gran final del torneo que busca responder una sola pregunta: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo?

El pan con chicharrón es un infaltable de las mañanas peruanas, especialmente los domingos. Su éxito radica en la combinación de ingredientes: pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla, una mezcla de sabores que lo convierte en uno de los favoritos de la cocina local.

Perú vs. Venezuela en la final

En los octavos de final, Perú derrotó a México con 2.5 millones de votos frente a los 1.2 millones obtenidos por los chilaquiles. En cuartos, superó a Ecuador en un reñido duelo: 8.1 millones de votos contra 7.8 millones del bolón verde con encebollado. Ya en semifinales, el pan con chicharrón se impuso con 9.8 millones de votos sobre los 7.8 millones de la marraqueta con palta de Chile.

Para la gran final, el pan con chicharrón llega reforzado con tamal y café pasado, mientras que Venezuela apuesta por su arepa reina, acompañada de huevo, otra arepa de carne mechada y maltín. El ganador se llevará el título de Mejor Desayuno del Mundo.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Final

Perú vs. Venezuela

Semifinal

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

Perú vs. Ecuador

Chile vs. España

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Argentina vs. Reino Unido

Guatemala vs. Ecuador

Venezuela vs. República Dominicana

Japón vs. Chile

Estados Unidos vs. Bolivia

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (13 millones de seguidores), YouTube (14 millones) y TikTok (26 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase. La final arranca el lunes 8 de septiembre.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la arepa reina, sigue estos pasos:

Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram, TikTok. o YouTube. Busca la publicación del duelo entre Perú y Venezuela. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai. Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

