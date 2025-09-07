Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Perú en el Mundial de los Desayunos de Ibai: cómo votar por el pan con chicharrón en la final contra Venezuela

Perú y Venezuela se enfrentan con el pan con chicharrón y la arepa reina en la final del Mundial de los Desayunos.
Perú y Venezuela se enfrentan con el pan con chicharrón y la arepa reina en la final del Mundial de los Desayunos. | Fuente: Instagram: @ibaillanos
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El pan con chicharrón llegó a la final del torneo de Ibai Llanos y se mide contra la arepa reina venezolana. Conoce cómo apoyar al tradicional desayuno peruano.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La final del Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos está cerca y Perú buscará la gloria con su clásico pan con chicharrón. Este domingo, el streamer español confirmó que Perú y Venezuela disputarán la gran final del torneo que busca responder una sola pregunta: ¿cuál es el mejor desayuno del mundo?

El pan con chicharrón es un infaltable de las mañanas peruanas, especialmente los domingos. Su éxito radica en la combinación de ingredientes: pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla, una mezcla de sabores que lo convierte en uno de los favoritos de la cocina local.

Perú vs. Venezuela en la final

En los octavos de final, Perú derrotó a México con 2.5 millones de votos frente a los 1.2 millones obtenidos por los chilaquiles. En cuartos, superó a Ecuador en un reñido duelo: 8.1 millones de votos contra 7.8 millones del bolón verde con encebollado. Ya en semifinales, el pan con chicharrón se impuso con 9.8 millones de votos sobre los 7.8 millones de la marraqueta con palta de Chile.

Para la gran final, el pan con chicharrón llega reforzado con tamal y café pasado, mientras que Venezuela apuesta por su arepa reina, acompañada de huevo, otra arepa de carne mechada y maltín. El ganador se llevará el título de Mejor Desayuno del Mundo.

¿Quiénes se enfrentan en el Mundial de los Desayunos de Ibai?

Final

  • Perú vs. Venezuela

Semifinal

  • Perú vs. Chile
  • Venezuela vs. Bolivia

Cuartos de final

  • Perú vs. Ecuador
  • Chile vs. España
  • Venezuela vs. Colombia
  • Bolivia vs. Argentina

Octavos de final

  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • España vs. Francia
  • Argentina vs. Reino Unido
  • Guatemala vs. Ecuador
  • Venezuela vs. República Dominicana
  • Japón vs. Chile
  • Estados Unidos vs. Bolivia

¿Cómo votar en el Mundial de los desayunos de Ibai?

La votación se realiza en las redes sociales de Ibai: Instagram (13 millones de seguidores), YouTube (14 millones) y TikTok (26 millones). Los usuarios participan dando “me gusta” al desayuno de su preferencia en cada enfrentamiento. Por ahora, el streamer no ha precisado cuánto durará cada fase. La final arranca el lunes 8 de septiembre.

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Si quieres apoyar al pan con chicharrón frente a la arepa reina, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en InstagramTikTok. o YouTube.
  2. Busca la publicación del duelo entre Perú y Venezuela.
  3. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario.
  4. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai.
  5. Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Informes RPP

La leche de tigre: el exquisito concentrado de pescado que conquista al mundo

Cada primer domingo de febrero se conmemora el día de la leche de tigre, una deliciosa preparación marina que se posiciona a nivel internacional como uno de los platillos infaltables de probar de la vasta gastronomía peruana. Conozcamos más de este manjar en siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Mundial de los Desayunos Mundial de los Desayunos 2025 Pan con chicharrón Ibai Llanos

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA