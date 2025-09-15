Últimas Noticias
Perú inicia proceso de formalización migratoria para los extranjeros que viven en el país con permisos vencidos

La Superintendencia Nacional de Migraciones dijo que espera que, través de las Jefaturas Zonales de Migraciones, se realicen más de 4330 operativos de verificación y fiscalización hasta fines de año.
| Fuente: Migraciones
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que todos los trámites de cambio de calidad migratoria podrán realizarse a través de su agencia virtual.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Superintendencia Nacional de Migraciones inició este lunes un proceso de formalización migratoria dirigido a las personas extranjeras que excedieron su tiempo de permanencia o residencia, el cual no aplicará a las personas que ingresaron al Perú de manera irregular.

En un comunicado, el organismo adscrito al Ministerio del Interior señaló que este proceso incluye el incremento del número de operativos de verificación y fiscalización migratoria a nivel nacional, actividades de formalización migratoria y procesos sancionadores, entre otras medidas.

"Se espera que, través de las Jefaturas Zonales de Migraciones, se realicen más de 4 330 operativos de verificación y fiscalización, hasta fines de año. Estos operativos se llevarán a cabo en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones", detalló.

Los extranjeros con ingreso irregular al país no han sido incluidos porque en noviembre de 2023 se modificó la Ley de Migraciones (DL 1350) para establecer que el ingreso a Perú sin control migratorio "es una conducta infractora sancionable con la expulsión del país".

La Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que todos los trámites de cambio de calidad migratoria podrán realizarse a través de su agencia virtual (https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe); además, instó a los interesados a visitar su sitio web oficial (www.gob.pe/migraciones) y estar atentos a los detalles que se publicarán en las redes sociales.

El organismo reafirmó su compromiso "con el bienestar de la población, el respeto a la legalidad y la protección de la seguridad y el orden interno del país".

Formalización migratoria Migraciones Extranjeros en Perú

