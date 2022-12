La región Apurímac ocupa el tercer lugar del ranking de conflictos sociales a nivel nacional. Entre los casos más relevantes se encuentra el conflicto de la minera Las Bambas y según la Defensoría del Pueblo está pendiente retomar el diálogo con el subgrupo de trabajo de Huancuire. | Fuente: Andina

Por Javier Rumiche





Los conflictos sociales en el Perú se incrementaron durante los dos últimos años, la cifra aumentó de 202 al término del año pasado a 221 en el mes de noviembre de este año, según la Defensoría del Pueblo. Con el expresidente Pedro Castillo al mando, el clima nunca mejoró y Dina Boluarte tendrá que desinflar la tensión.





Luis Alvarado, comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, explicó: “En el último período, sí hay un claro ascenso del número de conflictos y el número de situaciones de violencia que están ocurriendo, no necesariamente por el número de muertos y heridos, sino por las acciones de bloqueos, toma de instalaciones y también daños a la propiedad pública y privada, hay varios conflictos”.





De acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo, durante el mes de noviembre del 2022 se identificaron 221 casos de conflictos sociales, de los cuales el 62 % de las demandas recaen en el gobierno nacional, mientras que el 26.2 % a los gobiernos regionales y el 8.1 % los gobiernos locales.

Hasta noviembre del 2022, el ránking de conflictos sociales siempre lo lideró la región Loreto, con 30 casos al mes; y lo siguieron Cusco y Apurímac, con 20 y 17, respectivamente. Y eso que la estadística no cuenta el estallido de protestas luego de que Castillo fuera vacado en diciembre con 27 fallecidos de por medio.





Respecto a Loreto, José Fachín, asesor principal de la Plataforma "Pueblos Afectados por la Actividad Extractiva" de Loreto, cree que el hecho de que su región lidere la conflictividad social se debe a un “abandono social” por parte del Estado pese a que la industria petrolera en la zona ha generado ingresos al país.

"Mínimamente la población requiere derechos y servicios básicos, porque nada se ha revertido en términos de derechos básicos. ¿Entonces, cómo pretenden promover actividades de esa naturaleza, de esa forma? Es totalmente inviable", dijo José Fachín.

Baja en el ranking

Las frecuentes convulsiones en zonas mineras y la crisis política han provocado qué el Perú descienda en el ranking de mercados competitivos en el mundo, establecido por el Instituto Fraser, según manifestó Mónica Muñoz Najar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo.

"El Perú bajó ocho puestos este año, y justamente no ha bajado porque tenga menos yacimientos o porque tenga, digamos, menos potencial, sino que justamente en el índice de política nos han bajado todo el puntaje. La legislación no es clara, paran cambiando las reglas, lo que dice un ministerio no se cumple a nivel de gobierno regional y local, y este tema de los conflictos, también”, aseveró Mónica Muñoz Najar.





Según un artículo de la revista Comex Perú, la paralización de las operaciones de Las Bambas entre el 20 de abril y 15 de junio de este año, generaron una pérdida en el valor de las exportaciones por 511 millones de dólares; mientras que, en la mina de Cuajone, la paralización ocasionó una pérdida de 253 millones de dólares en el valor exportado.

