Pesca ilegal en Áncash: La extracción de especies juveniles que termina en fábricas clandestinas de harina de pescado

La pesca ilegal de anchoveta termina en pampas de secado. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Urbina

El mar de Chimbote, en la región Áncash, está en peligro, y no solo debido a la pesca ilegal de especies juveniles como la anchoveta, jurel, caballa y calamar, sino también, por las miles de toneladas de estos productos que van a parar a fábricas clandestinas de harina de pescado.

Desde el 2019, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa intervino 28 pampas de secado a la intemperie en las provincias del Santa, Casma y Huarmey.

"Hablamos de miles de toneladas que van destinadas al secado en pampa a la intemperie, que no es otra cosa que la harina de pescado totalmente ilegal y dañina al ecosistema", expresó.

Años antes, desde el 2015, la misma Fiscalía Especializada viene investigando más de 100 procesos contra pescadores artesanales y empresas industriales por extracción ilegal de anchoveta y otras especies en cantidad, talla y zonas prohibidas y vedadas.

Así lo explica la fiscal Lamadrid: "Al procesamiento de estos recursos hidrobiológicos van las especies acuáticas en tallas por debajo de lo permitido; degradan los suelos y los olores son totalmente insoportables".





Las fabricas de secado clandestinas operan en varios distritos costeros de Áncash. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Urbina

Pesca ilegal: exceso de embarcaciones

Según el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Chimbote, Joaquín Cruz Navarro, hay un exceso de embarcaciones que pescan especies que terminan en elaboración de harina de pescado. Esa producción debería ser atendida por al menos 37 fábricas de conserva, pero solo hay 17.



Saturan en uno o dos días. ¿Qué quiere decir eso? Que después que saturan esas 17 plantas, la pesca ilegal, la quema de harina informal se hace diariamente en los descampados, en las pampas, en los cerros, en las plantas residuales clandestinas.





La producción de las embarcaciones de menor escala sobrepasan la capacidad de las fábricas formales. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Urbina

Pesca ilegal: pocos inspectores

El impacto es grande. Solo este año se decomisaron 116 toneladas de residuos de pescado en pampas de secado ilegales ubicadas en los distritos de Chimbote, Coishco y Santa. Además, se inutilizaron 96 toneladas de recurso. Pero hacen falta fiscalizadores para comprender la magnitud del problema.

"De acuerdo a la actividad que tenemos allí en Chimbote nosotros necesitaríamos más personal, puesto que la actividad es bastante dinámica [LOC: Rosa Ramírez Ontaneda, directora de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura de Produce]. Nosotros no tenemos presupuesto. Tenemos en estos momentos limitaciones tanto para las contrataciones CAS o locadores”.

Según la funcionaria, solo cuentan con 60 inspectores para Áncash. El presupuesto es insuficiente.

Hacen falta inspectores para vigilar la pesca ilegal | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Urbina

Pesca ilegal: decreto supremo en cuestión

En la pesca ilegal no solo intervienen los pescadores artesanales sino también los de mediana escala y los industriales. Por ello, el secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, Lorenzo Vásquez Contreras, planteó derogar el Decreto Supremo 024-2016 emitido por el Ministerio de Producción el cual, según nos contó, permite que grandes fábricas de harina de pescado capturen anchoveta juvenil en tallas menores a los 12 centímetros.

"Dejar sin efecto este decreto supremo e implementar unas nuevas reglas de juego, que haya sanción para los que capturan pesca juvenil. En este momento no hay sanción, basta con reportarlo, nada más... Por decir, si esta embarcación reporta que 'hemos agarrado 100 % de pesca juvenil', no hay sanción, porque ellos alegan que no se puede determinar la talla de la captura.

El Ministerio de Producción estableció que esta temporada solo se capture 2 millones 47 mil toneladas de anchoveta y que se suspendan las faenas por tres días cuando más del 10% de pesca sean juveniles. Sin embargo, la conservación de los recursos no será posible si las autoridades no hacen cumplir sus propias normas.

Por Laura Urbina