Juan José Santibáñez, abogado del suboficial Elvis Miranda Rojas. | Fuente: RPP

La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla (Piura), Cecilia Gonzáles, devolvió este martes la acusación al Ministerio Público para que evalúe si formula un nuevo pedido contra el suboficial PNP de tercera, Elvis Miranda Rojas.

Juan José Santibáñez, abogado del suboficial, indicó que en la acusación hubieron hasta siete errores que la Fiscalía deberá subsanar en el periodo de aproximadamente 15 días.

Algunos de los errores fueron que se incluyó dentro de la acusación elementos de convicción que no se habían sido desarrollados; no se determinó la conducta del agente; se citó a testigos y peritos sin solicitarles documento de identidad, dirección entre otros documentos; no hubo valoración en la pena; entre otros.

Luego de esta decisión, la Fiscalía podría volver a solicitar cárcel para el agente policial o archivar el caso. La defensa del suboficial Miranda Rojas confía que el caso será archivado.

En tanto, los familiares indicaron que continúan en suspenso en este caso, sin embargo, se mostraron satisfechos con la decisión de la jueza.

Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público desistió de la acusación por abuso de autoridad contra suboficial Miranda Rojas. Es decir, en caso el proceso continúa sería acusado solo por el delito de homicidio simple, tras abatir al presunto delincuente Juan Carlos Ramírez Chocán en el mes de enero.

En esta audiencia también participó el director de Defensa legal de la Policía Nacional del Perú, general Máximo Ramírez de la Cruz.

En los próximos días se deberá programar una nueva fecha para la audiencia de control de acusación.