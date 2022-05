Hablar con los menores de edad en casa sobre la importancia de la empatía y el respeto es fundamental. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, la psicoterapeuta y asesora de crianza, Claudia Tassara, fue consultada sobre el aumento de casos de bullying escolar desde que los menores regresaron a las clases presenciales. Al respecto, la especialista indicó que los niños agresores por lo general no tienen bien marcados los límites.

“No necesariamente los niños que hacen bullying vienen de familias disfuncionales, normalmente las características de un agresor es que hay faltas de límites, me refiero a la atención afectiva. Son personas que crecen o que no han desarrollado mucho la empatía hacia el otro, el sentir que pueden tener otras personas. Incluso también son niños que pueden venir con violencia al interior de la familia”, señaló.

Asimismo, Tassara explica que la forma en la cual los padres se expresan, en casos de manera despectiva, sobre otras personas, puede influir negativamente en la forma en la que se relacionan sus hijos.

“A veces los niños repiten patrones de cómo tú tratas a los trabajadores, a las personas de la calle o a otras amistades. También tiene mucho que ver con la falta de límites. Muchas veces los padres no dan límites a sus hijos o piensan que se lo merecen todo, piensan que pueden hacer o deshacer las cosas y eso tiene consecuencias a largo plazo. Hay niños que no han desarrollado habilidades sociales o hay niños que no saben comunicarse o hay niños que no saben como pedir entre sus compañeros. Podemos observar cómo se relaciona, por ejemplo, tu hijo con el entorno familiar”, indica.

El encierro debido a la pandemia de la COVID-19 puede haber afectado el desarrollo de las habilidades sociales de los menores, agregó la especialista.

“Al estar encerrados tanto tiempo tal vez los niños han tenido patrones en casa y cuando salen no saben cómo socializar con otras personas. Otra cosa es que pueden tener alguna conducta desadaptativa o no saben cómo hacer frente a problemas y conflictos de forma adecuada. Es importante que en los casos de bullying veamos al agresor, a la víctima y a los que observan. Los que observan cumplen un papel fundamental porque se quedan callados y no dicen nada, y son los que tienen que también tener voz”, mencionó.

VIOLENCIA SEXUAL

A raíz del caso del menor de 7 años que fue abusado sexualmente en un albergue en Arequipa por dos niños de 10 y 12 años, la especialista señaló que el acceso ilimitado a la pornografía y la escasa educación sexual que existe en los colegios influye negativamente en la manera en la que los niños se vinculan.

“Aquí lo que observamos es que hay un acceso ilimitado y ampliado al porno o a las acciones que muchas veces los chicos copian. Hay una escasa o nula educación sexual que no se da en los colegios y sobre todo prevención de cuidado. Muchas veces los padres no saben cómo abordar estos temas en sus hijos y no previenen algunas cosas. Además algunos niños están hipersexualizados por las publicidades que observan o ven que hay una sociedad que día a día agrede a otras personas”, señaló.

“Como padres tenemos que dar una prevención en casa. Desde pequeños, desde los 0 a los seis años debemos enseñarles a nuestros hijos cuáles son sus partes íntimas, cuáles son los cuidados y que tengan esta amplitud de hablar cuando no se sientan cómodos. Cuando nos referimos a un abuso no solo es un abuso sexual, es un abuso en todas sus partes”, agregó.

