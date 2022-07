Incendio en Gamarra. | Fuente: RPP

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, expresó su preocupación por el incendio en el Emporio Comercial y descartó que hayan habido personas encerradas.

"Muy preocupada con un poquito de tranquilidad, porque me han dicho que ya está controlado", expresó en RPP Noticias. "Lo más importante es la vida y dejar trabajar a los bomberos", añadió.

Saldaña precisó que la galería afectada cuenta con tiendas y talleres.

Asimismo, tras las imágenes difundidas, donde algunas personas se ven huyendo del incendio descolgándose por ventanas traseras del edificio, explicó que las personas, en vez de bajar para evacuar la tienda, optaron por subir a la azotea.

"El incendio ha sido en una tienda del cuarto piso, entonces el humo y el susto ha hecho que la gente suba a los pisos de arriba y no baje. Se ha dicho que la gente ha estado atrapada, encadenada, eso en Gamarra no ocurre. No ha ocurrido en este caso. Ya el incendio ha sido controlado", acotó.



Bomberos controlaron incendio

El comandante General de los Bomberos, Mario Casaretto, indicó a RPP Noticias que el incendio en Gamarra está controlado e informó que las personas están siendo evacuadas del inmueble.

Las llamas han consumido la galería Golden Plaza, ubicada en la primera cuadra del pasaje Gamarra, donde 42 personas han sido evacuadas y otras 4 han resultado heridas por el humo.

"Con la PNP, el Escuadrón de Emergencias, estamos evacuando a las personas", indicó Casaretto. "De las 50 personas están quedando 9", precisó.

Asimismo, comentó que entre las personas hay adultos mayores y niños; mientras que la galería se encuentra inundada de agua tras el despliegue de los bomberos.