Presidente de la SNI sostuvo que el Perú "no es un país unitario" pues existe una gran brecha entre el desarrollo de Lima y las regiones | Fuente: Andina

Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en Enfoque de los Sábados, señaló que el proceso de regionalización en el país no ha funcionado "por falta de una política regional". Debido a ello, criticó el interés de agrupaciones políticas por crear nuevos distritos en el Perú.

"Recientemente, se dice que se quiere crear más distritos (...) En Lima, somos más de 40 distritos. Que el Perú deba seguir dividiéndose es un absurdo mayúsculo. La regionalización en el Perú no funcionó, hoy solamente tenemos departamentos cambiados de nombre por regiones, pero no existe una política regional", sostuvo.

Al respecto, criticó la "dejadez" de las últimas gestiones presidenciales para acortar la brecha de desarrollo entre Lima y las regiones al interior del país.

"Hay mucha distancia y una brecha abierta entre lo que es Lima y las regiones. Por eso es que nosotros pedimos que las inversiones vayan a las regiones. Pero, ¿cómo van a ir si no hay infraestructura? (...) Y uno se pregunta: ¿por qué no hay desarrollo? (...) Hay mucha dejadez, de éste y de todos los gobiernos que le han antecedido, en conectar al Perú", afirmó.

En esa línea, refirió que el principal problema que se encuentra en las regiones es la "falta de conectividad", la cual, según afirmó, no permite que los emprendedores puedan hacer llegar sus productos al mercado nacional.

"Lima concentra el 60 % de la producción nacional manufacturera y el resto de las regiones casi no aparece en las estadísticas. Más de la mitad de las regiones del Perú no llegan al 1% de participación en el PBI manufacturero. Y, cuando uno va a las regiones, lo que encuentra es bastante atraso (...) principalmente, lo que se encuentra es falta de conectividad para que los emprendedores saquen sus productos al mercado", señaló.

"585 propuestas de regionalización productiva territorial"

Tras conocer esa realidad, el presidente de la SNI señaló que su institución ha finalizado un estudio titulado Perú Regiones al 2031, el cual contiene 585 propuestas orientadas a un proceso de regionalización productiva territorial, producto del trabajo de varias mesas temáticas entre empresarios, pobladores, técnicos y académicos.

"Este documento no ha sido preparado desde un escritorio en Lima (...) hemos desplazado a nuestros técnicos. Yo mismo he estado en cada una de las mesas donde los propios emprendedores, empresarios, universidades, colegios profesionales nos han acompañado. Y ellos han propuesto cuáles son las medidas y salidas para desarrollar las regiones", remarcó.

Durante esas jornadas, señaló que se ha podido evidenciar que "el Perú es un país de emprendedores" y que las trabas para el desarrollo productivo muchas veces viene del proceso de formalización.

"Cuando el emprendedor pone su negocio tiene 2 opciones: lo formal o lo informal. Si van a lo formal, a la semana siguiente los visita la Municipalidad, la Sunafil, la Sunat, todas las entidades gubernamentales. Pero la visita no es para empezar a acompañarlos en el desarrollo, sino para pedirles un montón de documentación y por ahí viene el fracaso de muchos emprendimientos", explicó.

Por ello, según indicó, "la informalidad en el Perú es muy elevada" y no hace posible el desarrollo integral del país.

"En el oriente, más del 85 % es informal; en Huancavelica, el 95 % de los trabajos son informales (...) Con regiones con esos niveles de informalidad, no podemos crear un país sostenible, un desarrollo hacia el primer mundo. Queremos formar parte de la OCDE, hemos hecho una hoja de ruta, pero no estamos mirando al interior de las regiones y creemos que Perú es solo Lima", señaló.

En ese sentido, consideró que el país "no está comprometido con una visión unitaria", ya que "las regiones no se sienten integradas al Perú y el Perú no es un todo, aquí no hay una nación sino muchas".





Baja calidad técnica en candidatos a elecciones regionales

Por otro lado, consultado sobre las propuestas de desarrollo de los candidatos a los próximos comicios regionales, Salazar Nishi dijo percibir una "baja calidad técnica" en sus equipos de trabajo.

"En nuestras visitas, también nos hemos reunido con los candidatos. Hemos debatido las propuestas y lo que observo es que hay una baja calidad técnica de los equipos que se están presentando. Y ahí empiezan los problemas: tenemos casi 2 300 obras paralizadas a nivel nacional, de casi 98 mil millones de soles", señaló.

Según el presidente de la SNI, esa "baja calidad técnica" posibilita que las obras se paralicen "por la corrupción".

"(Las obras) están paralizadas por corrupción y por falta de nivel técnico porque en el Perú los expedientes se prestan. A un expediente técnico de saneamiento le cambian el nombre y lo implementan en otro. Y cuando empieza la obra se paraliza porque la topografía no corresponde al terreno. Y eso produce adendas y abre la puerta a la corrupción", remarcó.





