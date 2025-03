Presidente de Remurpe considera necesario el servicio militar obligatorio para "inyectar patriotismo a los jóvenes"

Herminio Vásquez, presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, sostuvo que la medida permitirá que en los cuarteles del Ejéricito haya formación técnica.

Herminio Vásquez, presidente de la de Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), comentó sobre el anuncio del Gobierno para proponer la aprobación del servicio militar y policial obligatorio .

"Saludamos al Consejo que haya tomado en consideración esa propuesta (servicio militar obligatorio). Remurpe ha planteado ayer que debe existir una reingeniería de la Policía Nacional del Perú y del sistema penitenciario en nuestro país", dijo en Ampliación de Noticias.

Argumentó que a nivel nacional existe "un alto índice de jóvenes que ni estudian ni trabajan" y que eso es parte del "cultivo de la delincuencia en nuestro país".

"Dice un dicho: 'El ocio es la madre de todos los vicios'. De ahí nacen los delincuentes, donde los jóvenes no tienen amor a nuestra patria. Se debe inyectar patriotismo a nuestros jóvenes y estos cuarteles (de las Fuerzas Armadas) tengan formación técnica para salir del Ejército con una ocupación de servir a nuestro país", remarcó.

Además, recordó del asesinato de Luis Felipe Morey, quien es su abogado. El hecho ocurrió el pasado seis de marzo, donde Morey recibió varios disparos en un ataque perpetrado por dos sujetos a bordo de una moto lineal.

"Hace días acaban de matar a mi asesor legal en Tarapoto. En una moto lineal le metieron bala. He hablado con su hermano y (Felipe) no tenía ningún problema. No sabemos el motor del crimen y no tenemos capturadas a ninguna de esas personas. También he sido extorsionado, pidieron medio millón de soles para cuidarme a mí y a mi familia", señaló en Ampliación de Noticias.